L’Udinese vince 2-1 in casa del Torino nel match valido per la 19/a giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa. Zaniolo sblocca il risultato al 5′ con un rigore in movimento su assist dalla destra di Zanoli, al 37′ Ekkelenkamp raddoppia con un tocco a porta vuota vanificando l’intervento in scivolata di Maripan. I granata accorciano le distanze al 42′ con un colpo di testa di Casadei – al secondo centro di fila – su cross di Lazaro – ma il risultato non cambia più. I restano così fermi a quota 23 punti in classifica, scavalcati proprio dai friulani che salgono al nono posto con 25 punti.
Serie A, Torino-Udinese 1-2
