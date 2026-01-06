Chelsea, Maresca al veleno dopo l’addio: “Lascio il club dove merita di essere”

Enzo Maresca lascia il Chelsea con un pizzico di polemica nei confronti di chi lo ha spinto alle dimissioni. “Il mio viaggio è iniziato con i preliminari della Conference League. Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere“, ha scritto sui social l’ex tecnico dei Blues.

“Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi. Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella Conference League e la vittoria della Coppa del mondo per club. Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore. Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido. Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento, di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro. Grazie Chelsea da parte mia e della mia famiglia”.

Maresca lascia il Chelsea dopo un anno e mezzo

L’avventura tra l’allenatore campano e il club di Londra si è conclusa dopo un anno e mezzo. Maresca aveva firmato un contratto di cinque anni con il 3 giugno 2024, prendendo in mano una squadra che arrivava dal sesto posto in Premier League sotto la guida di Mauricio Pochettino. Al termine della passata stagione il Chelsea si è piazzato al quarto posto, qualificandosi per la Champions League. Ha vinto, inoltre, ben due trofei: Conference League e Coppa del mondo per club.

Rosenior nuovo allenatore, contratto fino al 2032

Al suo posto i Blues hanno scelto Liam Rosenior che ha firmato un contratto fino al 2032. Il tecnico inglese arriva a Stamford Bridge dopo aver allenato all’estero l’RC Strasbourg. Durante la sua prima stagione sulla panchina della squadra francese è riuscito a ottenere la qualificazione europea per la prima volta in 19 anni. In precedenza ha lavorato in Inghilterra in club con l’Hull City e il Derby County. “Sono estremamente onorato e onorato di essere stato nominato allenatore del Chelsea Football Club. Questo è un club con uno spirito unico e una gloriosa storia di trofei vinti”, ha dichiarato il nuovo allenatore in merito al suo passaggio alla Premier League.

“Il mio compito è proteggere questa identità e creare una squadra che rifletta questi valori in ogni partita che giochiamo, continuando a vincere trofei. Essere investito di questo ruolo significa tutto per me e voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato per l’opportunità e la fiducia che hanno riposto in questo incarico. Darò tutto per portare il successo che questo club merita. Credo profondamente nel lavoro di squadra, nell’unità, nella solidarietà e nel lavorare gli uni per gli altri, e questi valori saranno al centro di tutto ciò che faremo. Saranno il fondamento del nostro successo”, ha aggiunto Rosenior.

“Sono entusiasta di lavorare con questo gruppo di giocatori e staff estremamente talentuosi, di costruire forti legami dentro e fuori dal campo e di creare un ambiente in cui tutti si sentano uniti e spinti dallo stesso obiettivo. C’è una vera fame di vittoria e darò tutto, ogni singolo giorno, per aiutare questa squadra a competere e vincere ai massimi livelli, per far sì che tutti siano uniti e orgogliosi di far parte del Chelsea Football Club. Voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi di ciò che siamo e di ciò che rappresentiamo in ogni singola partita che giochiamo. Sono l’anima di questo enorme, storico e grandioso club calcistico. Non vedo l’ora di iniziare”.