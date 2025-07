Enzo Maresca, chi è l’allenatore del Chelsea: la carriera dagli inizi con l’Ascoli al trionfo al mondiale

Enzo Maresca è l’allenatore del momento. Con il trionfo al Mondiale per Club 2025, contro il pronostico che vedeva favorito il Psg di Luis Enrique battuto in finale 3-0, il tecnico italiano ha scritto un nuovo esaltante capitolo della sua carriera da allenatore, appena agli inizi. Maresca è arrivato al Chelsea poco più di un anno fa, era il 3 giugno 2024, e in 13 mesi ha già alzato al cielo due trofei.

La carriera da allenatore delle giovanili

E’ iniziata in provincia la scalata di Enzo Maresca, appena conclusa la carriera da calciatore nell’estate del 2017 è già in panchina, come vice di Fulvio Fiorin all’Ascoli, in Serie B. L’esperienza dura poco, perché dopo 5 mesi viaggia fino a Siviglia, chiamato da Vincenzo Montella come suo assistente sulla panchina del Siviglia. Ancora pochi mesi e Maresca sale un gradino in più: a maggio 2018 approda in Inghilterra al West Ham, come allenatore in seconda dell’argentino Manuel Pellegrini. La prima avventura come capo allenatore è con la Elite Development Squad del Manchester City, con la quale vince la Premier League 2. Ma è l’anno successivo che arriva il debutto come allenatore di una prima squadra. Nel maggio 2021 Maresca torna in Italia, al Parma appena retrocesso in Serie B, ma l’impatto non è quello sperato: Maresca viene infatti esonerato dopo 13 giornate.

L’incontro con Pep Guardiola

Dopo l’esperienza con i giovani del Manchester City, nell’estate del 2022 Enzo Maresca viene richiamato dai citizens, stavolta come collaboratore diretto di Pep Guardiola. E’ la stagione trionfale del triplete, al termine della quale De Bruyne e compagni alzano al cielo la Premier League, l’FA Cup e la Champions League, nella finale di Istanbul contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La promozione con il Leicester

Assorbiti i concetti del calcio di Guardiola, Maresca fa l’ennesimo salto nel vuoto: scende di categoria e sposa il Leicester, appena retrocesso in Championship. La cavalcata è trionfale: l’allenatore italiano trascina la squadra di nuovo in Premier League, trionfando in campionato e chiudendo la pratica con due giornate di anticipo. Nonostante i tre anni di contratto, l’attenzione dei grandi club torna a concentrarsi sul tecnico italiano.

L’arrivo al Chelsea

Il 3 giugno 2024 Maresca firma un contratto di cinque anni con il Chelsea, che veniva dal sesto posto in classifica sotto la gestione di Mauricio Pochettino. Dopo un inizio difficile Maresca riesce a imporre il proprio stile di gioco e i risultati non tardano ad arrivare. A fine stagione i Blues sono quarti in classifica e tornano in Champions League. Il 28 maggio 2025 arriva anche il primo trofeo, con la vittoria nella finale di Conference League contro il Betis di Siviglia per 4-1. Il resto è storia recente, con il trionfo nell’ultimo atto del Mondiale per Club 2025 contro il Psg.

Enzo Maresca e le corna

Uno degli episodi simbolo della carriera da calciatore di Enzo Maresca è legato a un derby di Torino del 2002, tra i granata e la Juventus. Maresca, che all’epoca giocava nel centrocampo dei bianconeri, segnò il gol del 2-2 ed esultò mimando il gesto delle corna del toro, facendo infuriare i tifosi del Torino.