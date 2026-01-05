Serie A, domani al via la 19^ giornata: programma, orari e dove vedere le partite

La Serie A giunge alla 19^ giornata, l’ultima del girone d’andata. Archiviato il 18° turno, le squadre sono già pronte per riscendere in campo per l’ultimo atto della prima fase di campionato.

Inter, Milan e Napoli, dopo i convincenti successi del weekend e in attesa di recuperare la giornata persa a causa dell’impegno in Supercoppa, hanno iniziato a prendere il largo, dimostrando ancora una volta quanto la lotta per lo Scudetto sia sempre più a tre. I primi a scendere in campo sono gli uomini di Antonio Conte, che ospitano l’Hellas Verona mercoledì alle 18.30. Anche i nerazzurri giocano mercoledì, attesi al Tardini dal Parma di Carlos Cuesta. Il Milan invece dovrà attendere giovedì il match a San Siro contro il Genoa.

Dopo il ko contro l’Atalanta, la Roma cerca i tre punti a Lecce, così come la Juventus di Luciano Spalletti, che dopo il deludente pareggio allo Stadium proprio contro i salentini, dovrà necessariamente fare meglio sul campo del Sassuolo. Il Pisa ospita il Como di Cesc Fabregas, mentre il Bologna attende al Dall’Ara la sempre più in forma Atalanta di Raffaele Palladino. Il Torino sfida l’Udinese, la Cremonese ospita il Cagliari e la Fiorentina cerca continuità contro la Lazio all’Olimpico, dopo i tre punti acciuffati in extremis nell’ultima giornata grazie alla rete di Moise Kean.

Le partite e gli orari della 19^ giornata di Serie A

Ad aprire la 19^ giornata sono Pisa e Como, in campo martedì 6 alle 15.00. Toccherà poi alla Roma di Giampiero Gasperini, ospite sul campo del Lecce alle 18.00, mentre la Juventus sfida fuori casa il Sassuolo alle 20.45. Mercoledì 7 è la volta di Bologna-Atalanta e Napoli-Hellas Verona alle 18.30. Tre le partite delle 20.45: l’Inter di Cristian Chivu sfida il Parma, il Torino ospita l’Udinese e la Fiorentina cerca conferme a Roma contro la Lazio. Solamente due invece i match previsti per giovedì 8, con Cremonese-Cagliari alle 18.30 e Milan-Genoa alle 20.45.

Lautaro Martinez (Foto Spada/LaPresse)

Serie A, dove vedere le partite della 19^ giornata

Come di consueto le partite della 19^ giornata di Serie A saranno tutte visibili su DAZN. Lecce-Roma, Bologna-Atalanta e Parma-Inter saranno inoltre disponibili su Sky e NOW.

Di seguito il calendario completo, con orari e dove vedere le partite:

MARTEDÌ 6 GENNAIO

Pisa-Como: 15.00 – DAZN

Lecce-Roma: 18.00 – DAZN/SKY/NOW

Sassuolo-Juventus: 20.45 – DAZN

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO

Bologna-Atalanta: 18.30 – DAZN/SKY/NOW

Napoli-Hellas Verona: 18.30 – DAZN

Lazio-Fiorentina: 20.45 – DAZN

Parma-Inter: 20.45 – DAZN/SKY/NOW

Torino-Udinese: 20.45 – DAZN

GIOVEDÌ 8 GENNAIO

Cremonese-Cagliari: 18.30 – DAZN

Milan-Genoa: 20.45 – DAZN