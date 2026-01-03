Fabio Pisacane, a Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari

Il fratello e il padre dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, son stati feriti la scorsa notte in vico Tre Re a Toledo, nei Quartieri Spagnoli, mentre i rossoblu giocavano la partita in casa contro il Milan. I due sono stati avvicinati e aggrediti da tre soggetti a volto scoperto. Il fratello di Pisacane è stato ferito con due colpi di arma da fuoco a una gamba, ed è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita. La Polizia è intervenuta questa mattina intorno alle 4 all’ospedale Vecchio Pellegrini. Sono in corso le indagini da parte del commissariato Montecalvario per chiarire il contesto e individuare i responsabili.

“Coinvolto solo mio fratello Gianluca, mio padre non è stato aggredito”. Lo precisa l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane con una storia su Instagram, a proposito della sparatoria ai Quartieri Spagnoli a Napoli la scorsa notte che ha coinvolto i suoi familiari. “Come riportato da diversi organi di stampa questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni – scrive Pisacane sui social – non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia”. “Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, l’ho saputo solo questo pomeriggio”, aggiunge l’ex calciatore di Avellino e Cagliari. “Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto”, conclude Pisacane.

Chi è Fabio Pisacane e il rifiuto di una combine

Fabio Pisacane è nato 28 gennaio 1986 a Napoli, originario dei Quartieri Spagnoli, e da questa stagione è l’allenatore del Cagliari. Da giocatore ricopriva il ruolo di difensore centrale e proprio in Sardegna ha disputato le stagioni più importanti della sua carriera, con 145 presenze e 4 gol in maglia rossoblu. La sua carriera da tecnico è iniziata proprio al Cagliari nel 2022, prima come collaboratore tecnico poi come allenatore della Primavera, fino alla promozione di questa estate. Nel 2010/2011 – quando giocava al Lumezzane in Serie C1 – ha rifiutato una combine contro il Ravenna, che gli avrebbe fruttato 50mila euro. Il calciatore denunciò infatti la proposta e il suo nome divenne subito famoso, tanto che la Fifa gli conferì la nomina di ambasciatore e l’allora ct della Nazionale Cesare Prandelli, lo invitò a Coverciano al raduno degli Azzurri.