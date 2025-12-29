Pulisic-Sweeney, il calciatore smentisce il flirt

“Per favore, smettetela con le storie inventate sulla mia vita privata. Bisogna ritenere responsabili le fonti: può influire sulla vita delle persone”. Così l’attaccante del Milan e della nazionale Usa, Christian Pulisic, 27 anni, sui propri profili social smentisce indirettamente di avere una relazione con Sydney Sweeney, la 28enne attrice diventata l’idolo del movimento Maga legato a Donald Trump.

Pulisic lo fa in una storia Instagram nella quale celebra la vittoria dei rossoneri contro il Verona, che lo ha visto protagonista e in cui ha segnato anche il gol del vantaggio iniziale.

Il gossip sulla presunta relazione tra Pulisic e Sweeney

Negli ultimi giorni, un gossip che coinvolge il giocatore del Milan e l’attrice ha scatenato un ampio dibattito sui social.

Sydney Sweeney (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Diverse voci in Italia e negli Usa hanno ipotizzato che i due avessero intrapreso una relazione. Un problema per il calciatore, che è fidanzato con la golfista Alexa Melton. Il giocatore ha così deciso di mettere un freno alle indiscrezioni, direttamente con la sua storia Instagram e anche in campo: dopo il gol contro il Verona ha esultato mimando una lettera ‘A’ con le dita, in quello che alcuni hanno visto come un riferimento proprio alla sua fidanzata Alexa.