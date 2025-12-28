Milan-Verona 3-0, rossoneri momentaneamente in vetta

Il Milan travolge 3-0 il Verona a San Siro nel match valido per la 17esima giornata di Serie A e si porta momentaneamente in testa alla classifica salendo a quota 35 punti, a +2 sull’Inter.

I rossoneri, dopo un primo tempo con poche emozioni, sbloccano il risultato subito prima dell’intervallo con la zampata vincente di Pulisic su sponda aerea di Rabiot sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa i padroni di casa chiudono la partita grazie alla doppietta di Nkunku, a segno al 3′ su rigore e all’8′ con un tocco da due passi a porta vuota dopo il palo colpito da Modric. L’Hellas, reduce da due successi di fila, resta fermo a quota 12 punti, attualmente a meno due dalla zona salvezza.

Allegri: “Finalmente abbiamo battuto una piccola, migliorare nella gestione”

“Oggi era importante vincere perché avevamo pareggiato con il Sassuolo e perso in Supercoppa contro il Napoli, affrontavamo una squadra scorbutica e con grande velocità. Finalmente abbiamo battuto una piccola in casa e questo era importante”. Così il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto contro il Verona in campionato. “La quota scudetto? Momentaneamente la quota sarà tra 82 e 84, può diventare 86 se una squadra fa un filotto importante di vittorie – ha aggiunto – Bisogna continuare a lavorare in serenità con l’obiettivo chiaro di tornare a giocare la Champions l’anno prossimo, come ha detto Capello arrivare nelle prima quattro quest’anno è molto molto difficile”. Parlando del match “nel primo tempo eravamo contratti ma ordinati, non abbiamo concesso niente neanche un calcio d’angolo – ha proseguito – Nel secondo abbiamo fatto meglio ma dopo il 3-0 dovevamo avere una gestione migliore della palla, su questo dobbiamo assolutamente migliorare. La doppietta di Nkunku? Ci teneva a far bene, oggi soprattutto dopo il rigore si è sbloccato, ha fatto un gol che è nel suo dna, credo che possa continuare a migliorare come dobbiamo fare tutti”.