Globe Soccer Awards, Dembelè miglior giocatore: è un dominio del Psg

Il Paris Saint-Germain, vincitore dell’ultima edizione della Champions League, fa incetta di premi al Globe Soccer Awards andato in scena a Dubai. Ousmane Dembelè ha vinto il premio di miglior giocatore al mondo battendo la concorrenza di Kylian Mbappè, Raphinha, Vitinha e Lamine Yamal. Desire Douè è stato premiato come miglior talento emergente, mentre Vitinha e Luis Enrique hanno ricevuto rispettivamente il riconoscimento come miglior centrocampista e miglior allenatore. La prima edizione del ‘Globe Sports Award’, nuovo premio assegnato a un campione del mondo dello sport al di fuori del calcio, è andata infine al tennista Novak Djokovic.