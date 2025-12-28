Cremonese-Napoli oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 28 dicembre, per la 17esima giornata di serie A, il Napoli di Antonio Conte, galvanizzato dal trionfo in Supercoppa e alla ricerca di conferme e soprattutto dei tre punti necessari a restare agganciato alla vetta. I partenopei sono attesi dalla complicata trasferta di Cremona: la Cremonese, neopromossa, fino a questo punto del campionato sta stupendo tutti con un ruolino di marcia di tutto rispetto e già ben 21 punti conquistati, che le permettono di occupare la 12esima posizione in classifica.

Cremonese-Napoli: le probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Cremonese-Napoli: orario e dove vederla

Cremonese-Napoli, gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle 15 a Cremona, allo stadio Giovanni Zini, e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.