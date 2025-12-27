Serie A, Torino-Cagliari e Lecce-Como: i risultati delle partite di oggi

Colpo salvezza per il Cagliari, che vince 2-1 in casa del Torino nel match valido per la 17esima giornata di Serie A.
Granata avanti al 28′ del primo tempo con Vlasic, servito con i tempi giusti da Adams. I sardi pareggiano i conti al 45′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un tocco di Prati su sponda di Mazzitelli. Nella ripresa Kilicsoy al 21′ con un’azione personale in contropiede sigla il gol vittoria. L’assalto finale dei granata non produce frutti, complici due interventi decisivi di Caprile su Simeone e Zapata. La squadra di Pisacane sale così a quota 18 punti, a +6 sulla zona retrocessione, mentre il Toro rimane fermo a 20.
Il Como corsaro a Lecce
Successo agevole per il Como che travolge 3-0 il Lecce al via del Mare nel match valido per la 17esima giornata di Serie A e torna a vincere dopo due sconfitte salendo a quota 27 punti, al sesto posto in solitaria. Nico Paz sblocca il risultato al 21′ con un eurogol – con deviazione decisiva di Tiago Gabriel – pur tra le proteste dei padroni di casa per un presunto fallo su Ramadani. Nella ripresa, al primo vero affondo degli ospiti, Ramon trova il raddoppio al 21′ in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo proprio nel momento di maggior sforzo dei pugliesi, alla ricerca del pareggio. Dieci minuti dopo Douvikas firma il tris con un diagonale che sorprende Falcone. Il Lecce resta fermo a 16 punti, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione.