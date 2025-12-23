Mercato “sbloccato” per la Lazio, Napoli solo a saldo zero

Termina il blocco sul mercato per la Lazio che in estate non ha potuto operare a causa di problemi con l’indice di liquidità contestati dal presidente Claudio Lotito. Secondo quanto si apprende, a partire dalla sessione di gennaio il club biancoceleste non avrà più vincoli e potrà lavorare per rafforzare l’organico. È quanto emerge dalle valutazioni della commissione indipendente che monitora i conti delle squadre professionistiche. Scenario diverso per Napoli e Pisa che potranno fare mercato, ma solo se ogni acquisto sarà compensato da una cessione.