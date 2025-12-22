Supercoppa italiana, oggi la finale: orari, commenti prepartita, e dove vederla

Si giocherà questa sera, lunedì 22 dicembre, alle ore 20 la finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna. Il match è in programma alle 20, in diretta da Riad. Le due squadre hanno conquistato la finale dopo le semifinali di giovedì e venerdì, quando hanno battuto rispettivamente il Milan (2-0); e l’Inter (4-3 ai calci di rigore).

Conte: “Bologna più ‘affamato’? Non deve accadere, sarebbe colpa nostra”

“Un Bologna più ‘affamato’? Dovesse accadere sarebbe una colpa e un limite nostro, il Bologna domani può alzare la Coppa ma si deve dimostrare migliore di noi in campo e non a livello di fame e cattiveria. Quella noi dovremo come minimo pareggiarla, questo è fuori dubbio”. Così il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. “Le vittorie e il raggiungimento di una finale portano energia, fiducia ed entusiasmo e gioia di affrontare una partita. Penso che questa sia una spinta molto importante per chi giocherà. Dal punto di vista dell’energia abbiamo recuperato, stiamo preparando tutti insieme questa partita che riteniamo molto importante. Ci si gioca un trofeo, è bello arrivare in finale però poi ci si ricorda solamente di chi ha vinto” ha detto Antonio Conte.

Italiano: “Niente ansia, emozione e concentrazione per la finale”

“Ansia direi di no, dobbiamo veramente allontanarla. C’è attesa e grande emozione per questa partita, massima concentrazione su quello che andremo a fare e nient’altro. Dobbiamo cercare di recuperare forze ed energie, soprattutto quelli che hanno giocato la semifinale. Abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla sotto l’aspetto del recupero, domani dobbiamo mandare in campo chi può performare a un livello altissimo. Speriamo di averli tutti ma credo che la gioia e la felicità di aver vinto la semifinale possa darti la possibilità di recuperare in fretta. Niente ansia, c’è solo concentrazione e focus sulla partita. Dobbiamo farci trovare pronti e dare il massimo”. Così il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. “E’ inutile dire ‘già esser qui è un successo, abbiamo già fatto la storia’. Quando si giocano le finali l’unica volontà che hai è essere tu a gioire e alzare il trofeo. Cercherò insieme ai ragazzi di dare il massimo”. Ha aggiunto il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano. “E’ bello giocare queste partite, sono sensazioni bellissime, arrivi all’epilogo di un percorso che nasce vincendo la Coppa Italia, ti dà la possibilità di giocare partite di questa importanza – ha concluso – Sono gare uniche, emozionanti, è emozionante stare qui a battagliare per un trofeo del genere”.

Arbitra il match Andrea Colombo



L’Associazione Italiana Arbitri ha designato la squadra di arbitri che dirigeranno la finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna. Il direttore di gara sarà Andrea Colombo della sezione di Como. A coadiuvarlo i guardalinee Berti e Vecchi, al VAR c’è Di Bello con Pezzuto a fare da assistente. Quarto uomo il signor La Penna.

Orario e dove vederla



La partita sarà trasmessa alle ore 20 in diretta tv su Italia 1 e diretta streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity