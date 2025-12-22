Serie A, Milan-Como non si giocherà a Perth

La partita Milan-Como non si giocherà più a Perth, in Australia. Lo si apprende da ambienti vicini alla Lega di A. Il match, inizialmente previsto per il prossimo 8 febbraio, da tempo aveva destato forti polemiche, divenendo un vero e proprio caso politico. A far saltare il progetto sarebbero state le ulteriori condizioni ritenute inaccettabili, poste dalla Afc, la Federcalcio asiatica, che aveva già preteso la nomina di arbitri australiani.

Simonelli: “Da confederazione asiatica richieste inaccettabili”

“Nonostante la Lega Calcio Serie A avesse seguito puntualmente e correttamente il complesso iter autorizzativo, durato diversi mesi, attraverso l’approvazione dei Club partecipanti, dell’Assemblea di Lega Calcio Serie A, del Consiglio Federale FIGC, dell’ UEFA Executive Committee, della Federazione Australiana, e avesse accettato perfino condizioni sportive assai poco condivisibili imposte dalla Asian Football Confederation (AFC), a fronte di un’escalation di ulteriori e inaccettabili richieste sopraggiunte nelle ultime ore da parte dell’AFC nei confronti della Federazione Australiana e di conseguenza del Governo della Western Australia e della Lega Calcio Serie A, è diventatoá impossibile disputare la partita Milan – Como a Perth il prossimo 8 febbraio”. Così il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli in una nota. “Nell’esprimere rammarico per l’epilogo di questo progetto, continuiamo ad essere fermamente convinti che questa conclusione sia un’occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale, che priva peraltro i tantissimi tifosi della Serie A all’estero di vivere il sogno di assistere dal vivo a una partita della loro squadra del cuore”, ha aggiunto.

Salvini: “Siamo alle comiche”

“Siamo alle comiche, ma chi decide queste cose sulla pelle dei tifosi?”. Così in un post su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando il passo indietro della Lega Serie A sulla decisione di far disputare a Perth, in Australia, la sfida di campionato tra Milan e Como.