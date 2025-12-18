Serie A, Milan-Como si giocherà in Australia con arbitro asiatico

Ora è ufficiale: Milan-Como si giocherà in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio. Lo ha confermato, ai microfoni di Sportmediaset, il presidente della Serie A Ezio Simonelli, prima della semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad tra i rossoneri e il Napoli. “Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto”, ha dichiarato Simonelli. Sul tutto esaurito a Riyad per Napoli-Milan, Simonelli ha aggiunto: “Siamo contenti per il successo di pubblico per questa competizione, siamo soddisfatti di questa internazionalizzazione che sta portando i suoi frutti. Il pubblico qua si sta appassionando”.