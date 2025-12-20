Juventus-Roma 2-1, Openda e Conceiçao regalano la vittoria ai bianconeri

La Juventus vince 2-1 contro la Roma nel match valido per la 16ª giornata di Serie A e sale a 29 punti in classifica, avvicinandosi al quarto posto occupato dai giallorossi, fermi a quota 30.
Primo tempo all’Allianz Stadium piuttosto bloccato fino al finale. Al 44’ Conceiçao sblocca il risultato con un diagonale rasoterra, prima dell’intervallo. La ripresa regala maggior spettacolo. Al 70’ Openda raddoppia a porta vuota dopo una parata di Svilar sul colpo di testa di McKennie, trovando il primo gol in Serie A. La formazione guidata da Gasperini prova a reagire accorciando le distanze al 75’ con Baldanzi, bravo ad approfittare di una respinta di Di Gregorio sulla conclusione di Ferguson. I capitolini ci provano fino alla fine, ma rischiano all’80’ quando il palo nega a Yildiz il terzo gol per i padroni di casa.
Con questa vittoria, la squadra guidata da Spalletti si conferma in forma e si porta a un punto dalla Roma, puntando con decisione alle prime posizioni della classifica.
Tabellino
Juventus-Roma 2-1 (primo tempo 1-0)
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (61′ Rugani), Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (89′ Kostic); Conceição (61′ Zhegrova), Yildiz (89′ Miretti); Openda (82′ David). All. Spalletti
Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé (56′ Baldanzi), Pellegrini (53′ Bailey, 73′ El Shaarawy); Dybala (56′ Ferguson). All. Gasperini
Arbitro: Simone Sozza
Gol: 44′ Conceição (J), 70′ Openda (J), 75′ Baldanzi (R)
Assist: Cambiaso (J, 1-0), McKennie (J, 2-0)
Ammoniti:Soulé,Conceição, Koné, Cristante, McKennie
Espulsi: nessuno