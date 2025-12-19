Bologna-Inter, oggi la semifinale di Supercoppa italiana 2025: orario, probabili formazioni e dove vederla

Scendono in campo oggi 19 dicembre a Riad Bologna e Inter, nella seconda semifinale della Supercoppa italiana 2025. La vincente affronterà in finale il Napoli di Antonio Conte, che nella prima semifinale ha regolato il Milan 2-0. Le due squadre si affrontano in quanto il Bologna ha vinto la Coppa Italia, mentre i nerazzurri sono giunti secondi in campionato, proprio dietro ai partenopei.

Chivu: “Forse non meritavamo di essere qui ma approfittiamo nuovo format”

“Se questo trofeo può essere una svolta per cancellare il passato? È un trofeo. Ci siamo promessi di battere colpo su colpo, di giocare con determinazione e voglia ogni giorno. È una squadra che ha ancora tanto da dare. È ambiziosa. Forse non meritavamo di essere qui, ma approfittiamo del nuovo format. Di solito giocano campioni d’Italia e della Coppa Italia. Ci hanno fatto un regalo a noi e al Milan e ce la giocheremo al meglio”. Così Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna a Riad.

Italiano: “Bologna ha meritato di essere a Riad”

“Siamo felici e orgogliosi di giocare questa competizione e come dico ai ragazzi c’è da farsi trovare pronti. Abbiamo portato la Coppa Italia a Bologna dopo 50 anni e ci siamo meritati questa chance”. Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro l’Inter a Riad. “La formula è bella e ti mette alla prova contro grandi club e cercheremo di farci trovare pronti. Siamo in salute anche se arriviamo da una sconfitta in campionato, ma stiamo affrontando tutte le competizioni con entusiasmo e fiducia. Sappiamo le difficoltà della partita, ma siamo qui per giocarcela”, ha aggiunto. “E’ una partita secca, possono esserci anche i rigori e sono partite diverse da quelle di campionato. L’Inter è diversa, coinvolge tanti uomini e propone variazioni anche dal punto di vista tattico. Ci sono grandi campioni che possono fare la giocata in qualsiasi momento. Sappiamo dunque delle difficoltà della partita perché loro giocano bene, sono arrembanti e con qualità e propongono un bel calcio. Toccherà a noi farci trovare pronti. Dovremo tirare fuori il massimo perché la posta in palio è altissima. Sarà per noi un bel test”, ha concluso.

Bologna-Inter: le probabili formazioni

Come Napoli e Milan, anche Bologna e Inter potrebbero fare turnover, per dare spazio anche a giocatori non sempre titolari. Nell’attacco nerazzurro dovrebbero però essere confermati i titolarissimi Lautaro-Thuram. Ecco le probabili formazioni.

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro.

: Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Bologna-Inter: orario e dove vederla in tv in chiaro

Il fischio d’inizio di Bologna-Inter è in programma alle 20 ora italiana. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro, in esclusiva, sui canali Mediaset: il match andrà in onda su Italia 1. Sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.