Supercoppa Italiana 2025, il format, le squadre, gli arbitri

Si aprirà giovedì 18 dicembre a Riad la 38esima edizione 2025 della Supercoppa Italiana. Come l’anno scorso, la competizione si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (giovedì 18 e venerdì 19 dicembre) e la finale il 22 dicembre 2025. Le partite si giocheranno alle 20 italiane (le 22 in Arabia). Ad aprire il torneo sarà Napoli-Milan, mentre il giorno dopo si sfideranno Bologna e Inter.

Il format

Le squadre che si contendono la Supercoppa Italiana sono le prime due classificate della Serie A e le finaliste di Coppa Italia. Il Bologna si è dunque assicurato il posto nel torneo vincendo per 1-0 la finale di Coppa Italia contro il Milan, conquistando il trofeo dopo 51 anni. Il Napoli invece è presente inquanto vincitrice dello scorso campionato di Serie A, fatto suo con 82 punti (uno in più dell’Inter). Per i bianco azzurri si è trattato del quarto titolo della sua storia.

In casa Inter

Salvo imprevisti, Darmian e Calhanoglu saranno con la squadra in partenza per l’Arabia, anche se i due saranno impiegati con grande cautela per non rischiare ricadute dopo i recenti infortuni.

In casa Napoli

A distanza di 4 mesi dall’infortunio, Lukaku dovrebbe partire con la squadra. Al momento non si sa quale sarà il suo impiego, ma è possibile che il belga riassapori il campo dopo la lunga assenza.

In casa Milan

Tra i rossoneri è incerta la partenza per Riad di Gabbia. Il difensore ha rimediato un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro. Non ci sarà sicuramente Gimenez per il quale, dopo un consulto in Olanda, si valuta anche l’operazione alla caviglia.

In casa Bologna

I rossoblu partono per Riad dopo aver smaltito la delusione per la sconfitta casalinga contro la Juventus. Nonostante le parole di Italiano, con la squadra sono partiti sia Skorupski che Vitik, anche se al momento i due non dovrebbero essere impiegati nella semifinale di venerdì contro l’Inter. Resta a casa invece Freuler, costringendo il tecnico bolognese a dovere ridisegnare il centrocampo senza il suo uomo di riferimento.

Le designazioni arbitrali