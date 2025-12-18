Supercoppa Italiana 2025, oggi Napoli-Milan per un posto in finale: dove vederla, dove si gioca, formazioni

Prende il via oggi 18 dicembre 2025 la Supercoppa Italiana 2025 con la prima semifinale. A Riad, in Arabia Saudita, va in scena un classico del nostro campionato: Napoli-Milan, sfida che mette in palio un posto nella finale del 22 dicembre contro la vincente tra Inter e Bologna. Da una parte il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica; dall’altra il Milan di Massimiliano Allegri, qualificato alla Final Four finalista della passata Coppa Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo big match.

Napoli-Milan, dove vederla in tv e in streaming

La Supercoppa Italiana sarà visibile in chiaro per tutti gli appassionati. In tv il match sarà trasmesso in diretta esclusiva e gratuita su Italia 1. Il collegamento inizierà alle ore 19:00 con un ampio pre-partita condotto dallo studio, mentre il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:00 italiane (le 22:00 locali a Riad). In streaming si potrà vedere la partita su Mediaset Infinity o sul sito di Sport Mediaset.

Dove si gioca e il regolamento

Per la 38ª edizione del torneo (la terza consecutiva con il format a quattro squadre), la Lega Serie A ha confermato l’Arabia Saudita come teatro della competizione. La semifinale di oggi si disputerà all’Al-Awwal Park (noto anche come King Saud University Stadium), l’impianto che ospita abitualmente le gare dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Importante ricordare il regolamento: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non si disputeranno i tempi supplementari. Le squadre andranno direttamente ai calci di rigore per decretare la finalista.

Allegri: “Sarà gara molto complicata”

Il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia ha definito l’incontro “molto complicato”, sottolineando l’importanza di restare concentrati. L’allenatore toscano ha avvertito di aspettarsi un Napoli “arrabbiato e competitivo”, lodando la capacità del suo avversario Conte di motivare i suoi. Per quanto riguarda gli infortuni, Fofana è recuperato, in dubbio Leao, mentre Gimenez sarà operato alla caviglia e tornerà nel 2026. Sul mercato, intanto, il club ha bloccato il centravanti tedesco Niklas Füllkrug dal West Ham. In campo, De Winter sostituirà Gabbia in difesa, Loftus-Cheek agirà da mezzala accanto a Modric, e in attacco Nkunku sarà supportato da Saelemaekers e Pulisic. Il capitano Mike Maignan ha caricato la squadra parlando di “famiglia” e “nuova serenità” portata dallo staff di Allegri, mentre sul proprio futuro ha evitato commenti, ribadendo di essere concentrato solo sul Milan.

La voglia di rilancio di Conte

Il Napoli di Antonio Conte arriva invece a Riad con la volontà di ritrovare fiducia dopo sette sconfitte complessive in trasferta tra campionato e Champions League. Il tecnico salentino vuole sfruttare questa competizione per testare il livello della squadra e rilanciarsi in vista di un gennaio complicato, con trasferte contro Lazio, Inter e Juventus. Si affiderà a Lobotka, recuperato dopo un piccolo problema fisico e pronto a giocare, mentre Lukaku, appena rientrato in gruppo, potrebbe non essere ancora disponibile. In campo, Lobotka sarà affiancato da McTominay a centrocampo, con Elmas come alternativa. Nel tridente offensivo spazio a Hojlund, Lang (favorito su Politano) e Neres, mentre la difesa sarà composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Il tecnico ha riconosciuto il valore del Milan e ha chiesto ai suoi di affrontare la sfida “con serietà, determinazione ed entusiasmo”. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha fissato l’obiettivo: “Vogliamo la finale”. A Riad sarà presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Le probabili formazioni