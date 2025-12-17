Supercoppa Italiana 2025, Allegri: “Sarà un Napoli arrabbiato, Leao da valutare”

Si apre domani giovedì 18 dicembre a Riad la 38esima edizione 2025 della Supercoppa Italiana con la prima semifinale tra Napoli e Milan alle 20 italiane. Alla vigilia hanno parlato i due allenatori. Domani è una partita secca contro un Napoli molto forte, in palio c’è la finale. Sarà una partita molto complicata e difficile. È un momento in cui prendiamo gol, ma ora dobbiamo pensare solo alla partita di domani. Poi, speriamo da martedì, torneremo a pensare al campionato”, ha detto l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa. “Troveremo un Napoli arrabbiato, la Supercoppa è un obiettivo per loro come lo è per noi. Conte quando ci sono momenti di difficoltà riesce sempre a tirare fuori il meglio. Noi dobbiamo essere pronti”, ha aggiunto Allegri. Per quanto riguarda i giocatori in dubbio, il mister di Livorno ha aggiunto: “Fofana è a completa disposizione, Leao vediamo dopo l’allenamento di oggi se sarà a disposizione. E’ importante recuperare più giocatori, perchè fino ad ora abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori”.

Maignan: “Mio futuro fa parlare, ma io penso solo al Milan“

In conferenza ha parlato anche il capitano del Milan Mike Maignan. “E’ certo che il mio futuro fa parlare, ma io devo essere focalizzato solo nel dare il massimo per il Milan. Oggi non è il momento di parlarne, c’è un obiettivo vicino e io devo dare il massimo. Poi vedremo cosa accadrà dopo”, ha detto il portiere rossonero con riferimento all’ipotesi di rinnovo del contratto.

Conte: “Napoli vuole restare in Arabia fino a lunedì“

“La Supercoppa all’estero è sempre una bella esperienza, per me è la prima volta con questo format. Tutti abbiamo voglia di viverla bene dando tutto, sperando di prolungare il nostro soggiorno fino a lunedì. Ma tutto passa dalla partita di domani, che vinca il migliore”, ha detto l’allenatore del Napoli Antonio Conte nel corso della conferenza stampa. “Il Milan è un grande club, di grande tradizione, con grandi calciatori e allenatori. C’è la voglia di misurarsi per vedere il livello che riusciamo a raggiungere in certe partite, per poi restarci “E’ un momento, durante l’anno ci sono sempre situazioni positive e altre meno. Venivamo da 5 vittorie, poi abbiamo perso in Champions e campionato. L’importante è lavorare sempre con serietà, determinazione ed entusiasmo per affrontare la vittoria e la sconfitta quasi nella stessa maniera”, ha proseguito Conte che sulle condizioni di Lobotka e il possibile cambio di modulo. ha fatto sapere: “Ha giocato mezzora a Udine, non era un problema serio ma ci sono situazioni per cui perdi giocatori per tanto tempo. Ora è pronto per giocare, non cambia chissà cosa perchè i centrocampisti di ruolo restano due con McTominay. Poi Elmas è bravissimo ad adattarsi”.