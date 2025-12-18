Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: continua la crisi nera dei viola

Continua la crisi nera della Fiorentina, sconfitta anche in Conference League. A Losanna la squadra viola si arrende per 1-0 nella sesta giornata della fase campionato. Gara decisa nella ripresa da un gol di Gabriel Sigua al 58′, che di testa batte Martinelli su un cross di Kana Biyik. Fiorentina mai in partita e incapace di rendersi pericolosa dalle parti del portiere Letica, mentre i padroni di casa hanno sfiorato a ripetizione la rete sia prima che dopo il vantaggio trovato da Sigua. Con la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, la squadra di Paolo Vanoli scivola al 16° posto in classifica con nove punti. Il club di Firenze comunque è ancora in corsa per i playoff.

Il tabellino di Losanna-Fiorentina

Losanna (4-3-1-2):Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (86′ Abdallah); Sigua (71′ Custodio), Roche, Butler-Oyedeji (79′ Poaty); Lekoueiry; Bair, Kana-Biyik (71′ Ajdini). Allenatore: Peter Zeidler

Fiorentina (3-5-2):Martinelli; Pongracic, Marí, Viti; Kouadio (83′ Dodo), Nicolussi Caviglia, Sohm Richardson (70′ Mandragora), Kouamé (55′ Fortini); Dzeko (70′ Gudmundsson), Piccoli (70′ Kean). Allenatore: Paolo Vanoli

Gol: 58′ Sigua (L)

Ammoniti: Kean (F), Fortini (F), Lekoueiry (L)

Espulsi: nessuno