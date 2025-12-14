Fiorentina-Verona 1-2, i viola sempre più soli in fondo alla classifica

La Fiorentina cade al Franchi nel match salvezza con l’Hellas Verona e ora vede profilarsi davvero l’incubo retrocessione. I viola sono ultimi in classifica a sei punti senza aver vinto ancora una sola partita in questa stagione di Serie A.

La condanna all’ennesima sconfitta passa attraverso la doppietta di Orban che segna al 42′ e poi in extremis (al 93′) su assist di Bernede che riesce miracolosamente (e per pochi millimetri) a tenere in campo il pallone con cui serve il compagno di squadra. L’Hellas sale così a 12 punti, ancora in zona retrocessione, ma a sole due lunghezze da Parma, Cagliari e Genoa.

Le ultime posizioni della classifica di serie A aggiornata

Genoa 14

Cagliari 14

Parma 14

Verona 12

Pisa 10

Fiorentina 6

L’ira di Renzi: “Firenze non merita questo scempio”

Roma, 14 dic. (LaPresse) – Rabbia e delusione di Matteo Renzi dopo il ko interno (1-2) della sua Fiorentina con l’Hellas Verona. Un match che consolida la crisi dei viola, ultimi in classifica a sei punti e senza aver vinto ancora una partita in questa stagione di Serie A. “Firenze non merita questo scempio”, scrive su X l’ex premier.