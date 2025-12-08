Torino-Milan oggi, dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Si chiude oggi la 14ª giornata di Serie A, con l’ultimo posticipo tra Torino-Milan, allo Stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Quella tra granata e rossoneri, però, non sarà l’unica partita dell’Immacolata. Scendono infatti in campo anche Pisa-Parma e Udinese-Genoa. Dopo la fondamentale vittoria del Napoli in casa contro la Juventus, e quella dell’Inter al Meazza contro il Como, oggi il Milan deve rispondere per non perdere terreno in testa alla classifica.

Pisa-Parma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Sfida salvezza all’Arena Garibaldi tra gli uomini di Gilardino e il Parma. Il ducali sono piuttosto incerottati, diverse le assenze per i gialloblu soprattutto in difesa visti i forfait di Ndiaye, Circati e Troilo, mentre il Pisa recupera tra i convocati Akinsanmiro e Vural. Ecco le probabili formazioni della partita:

Pisa (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Akinsanmiro, Piccinini, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino

Parma (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Valenti, Delprato; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

Il match sarà trasmesso sulla piattaforma di Dazn, l’orario è quello pomeridiano delle 15.

Udinese-Genoa: dove vederla, orario e probabili formazioni

Udinese-Genoa è il secondo match di questo lunedì di campionato, e mentre i bianconeri padroni di casa vogliono confermare l’ottimo avvio di stagione, la squadra allenata da Daniele De Rossi deve risalire dal 16esimo posto attuale, causato da un inizio di campionato molto complesso. Entrambe le formazioni vengono da una vittoria nell’ultima giornata di campionato. Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di Dazn, fischio d’inizio alle 18.

🎙️PRESS CONFERENCE | #UdineseGenoa



Le parole di mister De Rossi in vista del match



Guarda la conferenza 🔗 https://t.co/eLkOfTARtQ pic.twitter.com/ypoxNDRPP7 — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 6, 2025

Torino-Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Massimiliano Allegri vuole riprendersi il primato in classifica, momentaneamente perso a causa della vittoria del Napoli contro la Juventus e per quella dell’Inter sul Como. I rossoneri all’Olimpico di Torino puntano a confermarsi dopo la vittoria casalinga contro la Lazio, mentre gli uomini di Baroni devono tirarsi fuori da una situazione di classifica tutt’altro che piacevole.

Allegri: “Con Torino solo una vittoria in 12 anni, invertiamo trend“

“Bisogna essere pronti a fare una partita solida”, perché contro il Torino “ci sono dei numeri che cercheremo di invertire. Negli ultimi 12 anni 6 pareggi, 5 sconfitte e 1 una sola vittoria. Negli ultimi tre anni il Milan ha perso tre volte. Bisogna affrontarla con grande umiltà. Il Torino è una squadra molto fisica, giocare in casa loro in questo momento è molto difficile, vengono da una serie di risultati negativi. Bisogna fare una partita molto concreta. Siamo arrivati in un momento della stagione in cui, da oggi a fine gennaio, sarà un periodo in cui la classifica verrà delineata”. Così in conferenza stampa di vigilia di Torino-Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. “Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, è un giocatore importante e numericamente ne abbiamo bisogno. Tecnicamente e numericamente. Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno. Athekame sta completando il recupero. Fofana speriamo di averlo già col Sassuolo. Tra domani e Sassuolo avremo una settimana molto importante, bisogna avere la testa giusta e giocare con umiltà, sapendo che portando a casa queste due partite è molto importante perché poi andremo a giocare la Supercoppa“.

Ecco le probabili formazioni della partita:

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams; all. Baroni.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku; all. Allegri.

Il match sarà trasmesso a partire dalle 20.45 in streaming sulla piattaforma di Dazn e in tv sui canali di Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Monday-night football in Turin ⚔



Brought to you by @EnelGroupIT pic.twitter.com/fRZueSjPqu — AC Milan (@acmilan) December 8, 2025

La classifica di Serie A

Inter 31 punti

Napoli e Milan 28

Roma 27

Bologna 25

Como 24

Juventus 23

Sassuolo e Cremonese 20

Lazio 19

Udinese 18

Atalanta 16

Torino e Cagliari 14

Lecce 13

Genoa e Parma 11

Pisa 10

Verona 9

Fiorentina 6

Pisa, Parma, Genoa, Udinese, Torino e Milan hanno una partita in meno.