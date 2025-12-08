Torino-Milan 2-3, un super Pulisic guida la rimonta rossonera

Il Milan ha vinto in casa del Torino per 3-2 nell’ultima partita della 14esima giornata di Serie A. Protagonista assoluto della partita Christian Pulisic che, in dubbio fino a questa mattina a causa di uno stato di febbre, entra dalla panchina al 66esimo e in 10 minuti segna la doppietta che regala la vittoria ai rossoneri. La squadra di Allegri (oggi squalificato, in panchina è andato il vice Landucci) ha avuto un inizio da incubo per il match, con il vantaggio granata al 10′ su rigore di Vlasic e il raddoppio 7 minuti dopo con un destro di Zapata. Ma Rabiot ha accorciato le distanze al 24esimo e Pulisic nella ripresa ha preso per mano i suoi compagni per la vittoria. Con i tre punti il Milan raggiunge quota 31 e la testa della classifica insieme al Napoli, mentre il Toro resta a 14, +4 sulla zona retrocessione.

Pulisic entra e ribalta il match, 3 punti d'oro per il Milan 👏#TorinoMilan pic.twitter.com/08ALStaOf7 — Lega Serie A (@SerieA) December 8, 2025

Torino-Milan, il tabellino

Torino-Milan (2-1 p.t.) 10′ rig. Vlasic (T), 17′ Zapata (T), 24′ Rabiot (M), 67′ 77′ Pulisic (M)

Torino (3-5-2): Israel; Coco, Maripan, Tameze (76′ Masina); Lazaro (85′ Ngonge), Vlasic, Asllani, Anjorin (59′ Casadei), Pedersen (84′ Nkounkou); Zapata, Adams (84′ Aboukhlal). All. Baroni

Milan (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Bartesaghi (66′ Pulisic), Rabiot, Modric, Loftus-Cheek, Saelemaekers (88′ Estupinan); Leao (31′ Ricci), Nkunku. All. Landucci (Allegri squalificato)

Ammoniti: Lazaro, Anjorin (T); Maignan (M)

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova