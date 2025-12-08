Udinese-Genoa 1-2, secondo successo consecutivo per De Rossi

Il Grifone si porta a 14 punti appaiando Torino, Cagliari e Parma. Decide il gol di Norton-Cuffy all’83esimo

Il Genoa ha battuto in trasferta l’Udinese per 2-1 nella gara valida per la 14esima giornata di serie A. Rossoblù in vantaggio con Malinovskyi su rigore al 34′, pareggio dei friulani al 65′ con Piotrowski e rete della vittoria di Norton-Cuffy all’83’. Per la squadra di De Rossi si tratta della seconda vittoria consecutiva. Con questo risultato il Grifone si porta a 14 punti appaiando in classifica Torino, Cagliari e Parma mentre l’Udinese resta a 18 punti.

Udinese-Genoa 1-2, il tabellino

Udinese-Genoa 1-2 (0-1 p.t.) – 34′ rig. Malinovskyi (G), 65′ Piotrowski (U), 83′ Norton-Cuffy (G)

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Bertola; Zemura (15′ Modesto), Piotrowski (86′ Lovric), Karlstrom, Ekkelenkamp (86′ Bravo), Zanoli (72′ Ehizibue); Davis (72′ Buksa), Zaniolo. All. Runjaic

Genoa (3-5-2): Leali; Vasquez, Otoa, Marcandalli; Martin, Thorsby, Masini, Malinovskyi (75′ Junior Messias), Norton-Cuffy; Vitinha (63′ Ekuban), Colombo (75′ Ekhator). All. De Rossi

Ammoniti: Karlstrom (U)

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli