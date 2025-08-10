Gaza, Salah critica la Uefa: “Celebra Obeid ma non spiega la sua morte”

La stella del Liverpool Mohamed Salah ha criticato in un post sui social la Uefa per aver omaggiato Suleiman Obeid, il ‘Pelè palestinese’ morto nei giorni scorsi a Gaza all’età di 41 anni, senza spiegare le circostanze che hanno portato al suo decesso. “Si può sapere come è morto, dove e perché?”, ha scritto l’attaccante egiziano in polemica con l’organo di governo del calcio europeo. Secondo la federcalcio palestinese Obeid, che si era ufficialmente ritirato nel 2023, è stato ucciso in un raid israeliano mentre stava cercando di raccogliere degli aiuti umanitari.

La morte di Obeid, ex stella nazionale Palestina

Suleiman Obeid, ex capitano della nazionale di calcio palestinese, uno dei più forti giocatori del suo Paese, è rimasto ucciso nei giorni scorsi a Gaza in un raid israeliano mentre stava cercando di raccogliere aiuti umanitari. Lo ha annunciato la Pfa, la federcalcio palestinese, in una nota. “Nel corso della sua lunga carriera, Obeid ha segnato più di 100 gol, diventando una delle stelle più brillanti del calcio palestinese”, ha sottolineato la federazione. Soprannominato ‘il Pelè della Palestina’, Obeid ha vinto la Scarpa d’Oro del campionato della Striscia di Gaza per tre stagioni consecutive, dal 2016 al 2018. Ha inoltre partecipato alla Challenge Cup asiatica del 2012 e alle qualificazioni Mondiali del 2014.