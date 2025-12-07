Lazio-Bologna 1-1, in gol Isaksen e Odgaard

Finisce in parità (1-1) la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Bologna valida per la 14esima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: Isaksen sblocca il risultato al 38′ raccogliendo la respinta di Ravaglia sul tiro di Zaccagni, immediata replica degli ospiti che pareggiano al 40′ con Odgaard, lesto a raccogliere la respinta di Provedel – con l’aiuto del palo – dopo l’incursione di Zortea. Nella ripresa Ravaglia sugli scudi con un paio di interventi decisivi, al 34′ però i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Gila, che prima commette fallo su Castro e poi viene espulso per proteste. Il Bologna non ne approfitta fino in fondo e la sfida si chiude così 1-1: la squadra di Italiano sale a quota 25 punti, al quinto posto, mentre i biancocelesti avanzano a 19.

Italiano: “Lazio in un bel periodo, contento di questo punto”

“La Lazio gioca bene ed è in un bel periodo, noi abbiamo preso un gol strano ma siamo stati bravi a pareggiarla immediatamente. Il Bologna è sempre squadra, sa reagire, non si tira mai indietro. Io sono contento di questo buon punto e proseguiamo il nostro cammino, ricco di partite ravvicinate e tutte difficili, a iniziare da giovedì a Vigo”. Così il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano dopo il pareggio in campionato in casa della Lazio.