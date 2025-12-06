Inter-Como, oggi torna la Serie A: orario, dove vederla e probabili formazioni

Per la 14ᵃ giornata di Serie A oggi è il giorno di Inter-Como e non solo. Scendono in campo, infatti, altre 4 squadre che a partire dalle 15 daranno vita ai primi anticipi del sabato. I nerazzurri di Chivu tornano in campo dopo il trionfo di Pisa e la vittoria in Coppa Italia contro il Venezia, gli uomini di Fabregas vogliono continuare la scalata alle posizioni per un posto in Europa. La 14ᵃ giornata di Serie A è però la giornata di Napoli-Juventus, con il ritorno di Spalletti al Maradona e la voglia di conferma in testa alla classifica di Antonio Conte, dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma.

Tutte le partite della 14ᵃ giornata

Sabato 6 dicembre

Sassuolo-Fiorentina

Inter-Como

Hellas Verona-Atalanta

Domenica 7 dicembre

Cremonese-Lecce

Cagliari-Roma

Lazio-Bologna

Napoli-Juventus

Lunedì 8 dicembre

Pisa-Parma

Udinese-Genoa

Torino-Milan

La classifica

Milan 28

Napoli 28

Inter 27

Roma 27

Bologna 24

Como 24

Juventus 23

Lazio 18

Udinese 18

Sassuolo 17

Atalanta 16

Cremonese 14

Torino 14

Lecce 13

Cagliari 11

Genoa 11

Parma 11

Pisa 10

Fiorentina 6

Verona 6

Gli arbitri della 14ᵃ giornata

Sassuolo-Fiorentina – Pairetto

Inter-Como – Di Bello

Verona-Atalanta – Mariani

Cremonese-Lecce – Mucera

Cagliari-Roma – Zufferli

Lazio-Bologna – Fabbri

Napoli-Juventus – La Penna

Pisa- Parma – Doveri

Udinese-Genoa – Maresca

Torino-Milan – Chiffi

Sassuolo-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

Si inizia alle 15 con la sfida di Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina, l’ennesimo appuntamento da dentro o fuori per i viola, allenati da Paolo Vanoli. “In questo momento difficile forse il confronto coi tifosi a Bergamo è stato un momento significativo. Adesso tocca a noi trascinare i nostri tifosi”. Così l’allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa al Viola Park alla vigilia della partita contro il Sassuolo, domani pomeriggio a Reggio Emilia al Mapei Stadium – Città del tricolore. “Secondo me a Bergamo abbiamo fatto anche delle belle cose – ha aggiunto Vanoli – Dobbiamo invertire questi periodi e occorre essere lucidi e fare qualcosa in più”. Sui giocatori che in questi giorni erano acciaccati, il tecnico ha detto: “Gosens difficilmente sarà a disposizione, Fortini invece è recuperato, mentre Fazzini ha ancora un problema alla caviglia”. Ecco le probabili formazioni della partita.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Sohm; Gudmundsson; Piccoli, Kean

Il match sarà trasmesso in esclusiva in tv e streaming da Dazn, fischio d’inizio alle 15.

Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

L’Inter ospita il Como, un confronto tra Chivu e Fabregas, due tra gli allenatori più interessanti e innovativi del campionato. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, alla vigilia del match ha parlato della sfida. “Non siamo noi la squadra che mette paura all’Inter. Loro hanno giocato tantissime partite, due finali di Champions League. Quindi noi giocheremo la nostra partita, giocheremo le nostre carte e proveremo a vincere. Non vedo un’altra strada, con la consapevolezza però che giocheremo contro una squadra top, molto forte. Poi con tutte le nostre ambizioni per fare il nostro gioco”, ha aggiunto. Fabregas non vuol sentire parlare di gap ridotto nei confronti dell’Inter. “Poco. Capisco la domanda, ma manteniamo umiltà e piedi per terra. Siamo giovani, dobbiamo imparare ancora tante cose. L’80% della squadra che giocherà domani lo fa da 11 anni, noi no. Però i ragazzi hanno un’attitudine importante, domani per noi è una partita importante, per vedere dove siamo in questo momento”, ha detto il tecnico spagnolo che in estate è stato contattato proprio dal club nerazzurro. “Non parlerò di questo, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda, per l’emozione. Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como. Andremo a vincere la partita, per fare una grande prestazione e continuare a crescere e niente di più”, ha concluso Fabregas. Ecco le probabili formazioni della partita.

Inter (3-52): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, con il fischio d’inizio alle 18.

Hellas Verona-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

Gli anticipi del sabato si chiudono questa sera con la sfida Hellas Verona-Atalanta, dopo un avvio difficile Palladino sembra aver ritrovato la strada giusta per riportare in alto in classifica i bergamaschi. I padroni di casa, allenati da Paolo Zanetti, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Ecco le probabili formazioni.

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.



Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

Il match sarà trasmesso in tv e in streaming da Dazn e sui canali del pacchetto Sky, fischio d’inizio alle 20.45.