Coppa Italia 2025-2026, Lazio-Milan 1-0. Allegri: “Ora obiettivo Champions League”

La Lazio supera 1-0 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale della competizione. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha così la meglio sui rossoneri di Max Allegri. Ora dovrà sfidare il Bologna.

Allegri: “Spiace uscire da Coppa Italia, ma ora bisogna guardare avanti”

“Chi vince ha sempre ragione. Era una partita bloccata, abbiamo avuto due occasioni dove non abbiamo fatto gol, poi abbiamo preso gol in un’occasione dove dovevamo difendere meglio. Dispiace uscire dalla Coppa Italia, era una competizione a cui tenevamo, ma non è un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati quando si è eliminati, c’è dispiacere perché era un obiettivo ma bisogna guardare avanti in vista delle prossime partite di campionato. Non bisogna deprimersi, abbiamo una stagione davanti dove il nostro obiettivo è tornare in Champions League”. Così l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, commentando su Italia1 la sconfitta dei rossoneri in Coppa Italia contro la Lazio.

Sarri: “Contento per i ragazzi, stiamo facendo un bel percorso”

“Abbiamo avuto tante difficoltà da giugno, con tanti infortuni, ma poi questa è una squadra che si fa allenare. Ci ha fatto piacere tutta questa gente che è venuta all’Olimpico stasera, che ha tifato ferocemente, sono felice per il pubblico e per i ragazzi, che domenica a fine partita erano mortificati”. Questo il commento del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ai microfoni di Italia1 dopo la vittoria della Lazio agli ottavi di Coppa Italia contro il Milan, che permette ai biancocelesti di accedere ai quarti. “Basic si era un po’ perso, sia per colpe nostre che per sue, ora l’ho ritirato dentro e ci sta ripagando in maniera importante. E’ tra i più affidabili a livello di movimenti”, ha sottolineato Sarri. Per i prossimi mesi “mi aspetto di continuare a lavorare, i ragazzi stanno facendo un bel percorso, ci manca un pizzico di continuità”, ha aggiunto.