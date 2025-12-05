Atta infortunato, tegola per l’Udinese

Tegola per l’Udinese: Arthur Atta, rivelazione di questo inizio campionato per il centrocampo friulano, potrebbe aver finito anticipatamente il 2025 a causa di un infortunio rimediato nella partita di Coppa Italia di martedì scorso in casa della Juventus. In una nota, il club bianconero ha comunicato che “all’esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”.

Arthur Atta in campo in Juventus-Udinese di Coppa Italia il 2 dicembre 2025 (foto LaPresse/Fabio Ferrari)

I tempi di recupero

I tempi di recupero variano a seconda del grado della lesione. Se di primo grado, il più lieve, si parla di 1-3 settimane mentre i tempi si allungano a più di un mese se si tratta di lesione di secondo grado. In quest’ultimo caso, il 2025 di Arthur Atta potrebbe essere finito.

La stagione di Atta finora

Arthur Atta è arrivato in Friuli dal Metz in estate per 8 milioni di euro e si è presto rivelato come un giocatore di grande qualità nel centrocampo di Kosta Runjaic. È sceso in campo in 13 partite su 13 siglando anche un gol ad agosto nella vittoria dell’Udinese contro l’Inter e mettendo a segno due assist. Ha segnato una rete anche in Coppa Italia. La sua caratteristica principale è il dribbling, con ben 34 tentati da inizio anno, ai vertici della Serie A. Il francese è finito dunque già al centro delle prime voci di mercato, che vedono su di lui sia la Juventus che il Napoli, in piena emergenza centrocampo a causa degli infortuni. Lo stesso Atta però ha respinto tutti i rumors sulle possibilità di cambiare squadra a gennaio, ed è stato blindato almeno per questa stagione dalla dirigenza friulana.