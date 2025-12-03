Coppa Italia 2025-2026, le partite di oggi 3 dicembre. In campo Atalanta, Inter e Napoli: dove vederle in tv, probabili formazioni, tabellone

Il calcio italiano non si ferma: oggi, mercoledì 3 dicembre, Atalanta, Napoli e Inter scendono in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026. L’obiettivo delle big è vincere e qualificarsi ai quarti, proprio come ha fatto la Juventus di Luciano Spalletti che ha superato 2-0 l’Udinese. Giovedì, invece, tocca ai campioni in carica del Bologna: giocheranno il derby emiliano-romagnolo contro il Parma alle ore 18. Più tardi, alle 21, è il turno di Lazio-Milan. Gli ultimi due match validi per gli ottavi si disputeranno a gennaio del prossimo anno: Roma-Torino il 13 gennaio e Fiorentina-Como il 27 gennaio.

Atalanta-Genoa

Atalanta-Genoa si gioca alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo. Chi vince sfida la Juventus ai quarti di finale. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2) – Sportiello; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic; Krstovic, Lookman. All. Palladino.

Genoa (3-4-2-1) – Siegrist; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Fini; V. Carboni, Stanciu; Ekhator. All De Rossi.

Napoli-Cagliari

Napoli-Cagliari si gioca alle ore 18 allo stadio Maradona. Chi supera il turno sfida la vincente del match tra Fiorentina e Como. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-3) – Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte.

Cagliari (3-5-2) – Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane.

Inter-Venezia

Inter-Venezia si gioca alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano. Chi vince affronta una tra Roma e Torino. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2) – Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Thuram, Esposito. All. Chivu.

Venezia (3-5-2) – Grandi; Korac, Venturi, Sidibe; Sagrado, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Casas, Adorante; All. Stroppa.

Dove vedere le partite di Coppa Italia in tv

Tutte e tre le partite di oggi, mercoledì 3 dicembre, si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Mediaset e in streaming su Mediaset Infinity. L’emittente televisiva si è assicurata tutti gli incontri tra dicembre e gennaio.

Il programma degli ottavi di finale

Martedì 2 dicembre: Juventus-Udinese 2-0

Mercoledì 3 dicembre: Atalanta-Genoa ore 15

Mercoledì 3 dicembre: Napoli-Cagliari ore 18

Mercoledì 3 dicembre: Inter-Venezia ore 21

Giovedì 4 dicembre: Bologna-Parma ore 18

Giovedì 4 dicembre: Lazio-Milan ore 21

Martedì 13 gennaio: Roma-Torino ore 21

Martedì 27 gennaio: Fiorentina-Como ore 21

Il tabellone di Coppa Italia 2025-2026

