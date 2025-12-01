Infortunio Vlahovic, per l’attaccante della Juve si teme lungo stop

In seguito al problema muscolare accusato sabato durante la partita Juventus–Cagliari, lunedì mattina l’attaccante bianconero Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali – fa sapere il club in una nota – hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate. Non sono specificati i tempi di recupero, ma per Vlahovic si teme un lungo stop con il 2025 che dovrebbe essere già finito.

L’attaccante serbo aveva lasciato il campo al 30′ visibilmente dolorante, nella gara vinta 2-1 dalla Juve grazie alla doppietta di Yildiz. Nella stagione in corso Vlahovic ha segnato sei reti, tre in campionato e altrettante in Champions League.

Spalletti: “Vlahovic starà fuori qualche mese”

“Non ho tempi precisi per l’assenza causa infortunio di Vlahovic, ma per quella che è la mia esperienza passerà qualche mese prima di rivederlo in campo – al resto penseranno i medici. Preferivo di gran lunga averlo a disposizione, purtroppo dovremo farne a meno”., ha detto l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti durante la conferenza stampa di presentazione della partita di Coppa Italia contro l’Udinese.