Juventus-Cagliari 2-1: doppietta di Yildiz, rimonta bianconera

La Juventus supera in rimonta il Cagliari per 2-1 nella gara valida per la 13esima giornata di serie A. All’Allianz Stadium di Torino i sardi si portano in vantaggio al 26′ con Esposito ma un minuto dopo arriva la rete di Yildiz che a fine primo tempo, al 46′, firma la doppietta e il sorpasso. Al 30′ infortunio per Vlahovic costretto a lasciare il campo dolorante. Dopo due pareggi consecutivi i bianconeri ritrovano la vittoria e si portano a 23 punti, al settimo posto momentaneo in classifica, a una lunghezza da Bologna e Como.

Juventus-Cagliari 2-1, il tabellino

Juventus-Cagliari 2-1 (2-1 p.t.) – 26′ Esposito (C), 27′ 45+1′ Yildiz (J)

Juventus (3-4-2-1): Perin; Koopmeiners, Kelly, Kalulu; Kostic (46′ Cambiaso), Thuram (70′ Miretti), Locatelli, McKennie; Yildiz (85′ Openda), Conceicao (85′ Cabal); Vlahovic (30′ David). All. Spalletti

Cagliari (3-5-2): Caprile; Obert (53′ Idrissi), Luperto, Zappa; Liteta (53′ Prati), Folorunsho (81′ Kilicsoy), Deiola, Adopo (81′ Gaetano), Palestra; Esposito (69′ Felici), Borrelli. All. Pisacane

Ammoniti: Cambiaso (J); Obert, Deiola, Folorunsho, Prati, Felici (C)

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena