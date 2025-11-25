Napoli-Qarabag oggi in Champions League: orario, formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli scende in campo questa sera contro il Qarabag. Il match, valido per la quinta giornata di Champions League, è in programma oggi, martedì 25 novembre, alle ore 21.00 allo stadio Maradona. Gli azzurri, dopo qualche passo falso sia in Europa che in Serie A, vogliono conquistare tre punti per risalire la classifica. Al momento la squadra di Antonio Conte è al 24° posto con quattro punti. Il bilancio è di due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria conquistata a inizio ottobre contro lo Sporting Lisbona per 2-1.

Il Qarabag invece – club di Baku, capitale dell’Azerbaigian – è la sorpresa di questa Champions: è 15° in classifica con sette punti (due vittorie, una sconfitta e un pareggio). Gli azeri sono riusciti a sconfiggere squadre come Benfica (3-2 a Lisbona) e Copenhagen (2-0), guadagnandosi di diritto il titolo di outsider della competizione.

La gara sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak, che fu oggetto delle polemiche partenopee in occasione del ritorno dei quarti di finale della Champions 2023 contro il Milan.

Probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte.

Qarabag (4-2-3-1) – Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov.

Classifica

Bayern Monaco 12 Arsenal 12 Inter 12 Manchester City 10 Psg 9 Newcastle 9 Real Madrid 9 Liverpool 9 Galatasaray 9 Tottenham 8 Barcellona 7 Chelsea 7 Sporting Lisbona 7 Borussia Dortmund 7 Qarabag 7 Atalanta 7 Atletico Madrid 6 Psv Eindhoven 5 Monaco 5 Pafos 5 Leverkusen 5 Brugge 4 Eintracht 4 Napoli 4 Marsiglia 3 Juventus 3 Atletico Bilbao 4 Union SG 3 Bodø/Glimt 2 Slavia Praga 2 Olympiacos 2 Villareal 1 Copenhagen 1 Kairat 1 Benfica 0 Ajax 0

Curiosità e numeri verso Napoli-Qarabag

Quella tra Napoli e Qarabag è una sfida inedita. I due club si affrontano per la prima volta in una competizione europea e questo è anche il primo incontro per i partenopei contro una squadra dell’Azerbaigian. Gli azeri, invece, hanno già giocato contro formazioni italiane. Tuttavia nei sei precedenti match, a livello internazionale, non hanno mai vinto. Le uniche due gare disputate in Champions League, contro un club azzurro, risalgono alla stagione 2017/18 contro la Roma e coincidono con due sconfitte (1-2 in casa e 0-1 in trasferta).

Dove vedere la partita in tv

Il match è in programma martedì 25 novembre alle ore 21.00. Si può seguire in diretta e in esclusiva, per gli abbonati, sui canali su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW.

Le altre partite di martedì 25 novembre