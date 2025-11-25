Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 25 novembre 2025

Ultima ora

Bodø/Glimt-Juventus oggi in Champions League: orario, formazioni e dove vederla in tv

Bodø/Glimt-Juventus oggi in Champions League: orario, formazioni e dove vederla in tv
Juventus-Sporting Lisbona, Champions League, Torino, 4 novembre 2025 (AP Photo/Antonio Calanni)
Benedetta Mura
Benedetta Mura

I bianconeri sono a caccia della loro prima vittoria in Europa. Previste temperature sotto lo zero

La Juventus vola in Norvegia per giocare contro il Bodø/Glimt nel match valido per la quinta giornata di Champions League. I bianconeri scendono in campo (sintetico) questa sera, martedì 25 novembre, alle 21. Orario dunque confermato nonostante le temperature gelide che vanno sotto lo zero: -3°C alle 19, percepiti -8.8°C. La squadra di Luciano Spalletti oltre ai campioni di Norvegia dovrà anche sfidare il freddo polare per portare a casa tre punti preziosi per la classifica. Al momento il club torinese è 26° – con tre punti raccolti dopo tre pareggi e una sconfitta – e quindi provvisoriamente fuori dalla zona playoff. Il Bodø, invece, è 29° con due punti (due pareggi e due sconfitte).

Il match non verrà anticipato

Nonostante le temperature proibitive e il rischio nevicate, il match non verrà spostato dalle 21 alle 18.45 – orario in cui la Uefa ha programmato le partite Ajax-Benfica e Galatasaray-Union Saint Gilloise. Secondo il regolamento di Champions League, ogni squadra non può disputare più di due partite in anticipo, eccezion fatta per i kazaki del Kairat Almaty per ragioni di fuso orario. Il Bodø/Glimt, infatti, ha già giocato con orario anticipato a Istanbul, contro il Galatasaray a fine ottobre, e nella settima giornata ospiterà il Manchester City alle 18.45.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1) – Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, Kostic; Conceiçao, McKennie; Openda. All. Spalletti.

Bodø/Glimt (4-3-3) – Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

Classifica

  1. Bayern Monaco 12
  2. Arsenal 12
  3. Inter 12
  4. Manchester City 10
  5. Psg 9
  6. Newcastle 9
  7. Real Madrid 9
  8. Liverpool 9
  9. Galatasaray 9
  10. Tottenham 8
  11. Barcellona 7
  12. Chelsea 7
  13. Sporting Lisbona 7
  14. Borussia Dortmund 7
  15. Qarabag 7
  16. Atalanta 7
  17. Atletico Madrid 6
  18. Psv Eindhoven 5
  19. Monaco 5
  20. Pafos 5
  21. Leverkusen 5
  22. Brugge 4
  23. Eintracht 4
  24. Napoli 4
  25. Marsiglia 3
  26. Juventus 3
  27. Atletico Bilbao 4
  28. Union SG 3
  29. Bodø/Glimt 2
  30. Slavia Praga 2
  31. Olympiacos 2
  32. Villareal 1
  33. Copenhagen 1
  34. Kairat 1
  35. Benfica 0
  36. Ajax 0

Curiosità e numeri verso Bodø/Glimt-Juventus

Juventus e Bodø/Glimt non si sono mai incontrate prima. Per gli scandinavi, invece, questa è la 14a volta che sfidano una squadra italiana nelle competizioni europee (quattro vittorie, un pareggio e otto sconfitte). I bianconeri affrontano un avversario norvegese per la prima volta dalla stagione 2001/2002, quando pareggiarono 1-1 in trasferta contro il Rosenborg prima di batterlo 1-0 in casa nella fase a gironi.

Dusan Vlahovic, con tre gol, è l’unico giocatore juventino ad avere firmato più di una marcatura in questa edizione della Champions League e, segnando ancora, diventerebbe l’ottavo giocatore bianconero a raggiungere la doppia cifra in questa competizione, nonché il primo dal novembre 2020 (quando a raggiungere la doppia cifra fu Alvaro Morata).

Dove vedere la partita in tv

Il match è in programma martedì 25 novembre alle ore 21.00. Si può seguire in diretta e in esclusiva, per gli abbonati, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Le altre partite di martedì 25 novembre

  • Ajax-Benfica, ore 18:45
  • Galatasaray-Union Saint-Gilloise, ore 18:45
  • Chelsea-Barcellona, ore 21
  • Manchester City-Bayer Leverkusen, ore 21
  • Borussia Dortmund-Villarreal, ore 21
  • Olympique Marsiglia-Newcastle, ore 21
  • Slavia Praga-Athletic Bilbao, ore 21
  • Napoli-Qarabag ore 21
© Riproduzione Riservata