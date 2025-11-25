Bodø/Glimt-Juventus oggi in Champions League: orario, formazioni e dove vederla in tv

La Juventus vola in Norvegia per giocare contro il Bodø/Glimt nel match valido per la quinta giornata di Champions League. I bianconeri scendono in campo (sintetico) questa sera, martedì 25 novembre, alle 21. Orario dunque confermato nonostante le temperature gelide che vanno sotto lo zero: -3°C alle 19, percepiti -8.8°C. La squadra di Luciano Spalletti oltre ai campioni di Norvegia dovrà anche sfidare il freddo polare per portare a casa tre punti preziosi per la classifica. Al momento il club torinese è 26° – con tre punti raccolti dopo tre pareggi e una sconfitta – e quindi provvisoriamente fuori dalla zona playoff. Il Bodø, invece, è 29° con due punti (due pareggi e due sconfitte).

Il match non verrà anticipato

Nonostante le temperature proibitive e il rischio nevicate, il match non verrà spostato dalle 21 alle 18.45 – orario in cui la Uefa ha programmato le partite Ajax-Benfica e Galatasaray-Union Saint Gilloise. Secondo il regolamento di Champions League, ogni squadra non può disputare più di due partite in anticipo, eccezion fatta per i kazaki del Kairat Almaty per ragioni di fuso orario. Il Bodø/Glimt, infatti, ha già giocato con orario anticipato a Istanbul, contro il Galatasaray a fine ottobre, e nella settima giornata ospiterà il Manchester City alle 18.45.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1) – Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, Kostic; Conceiçao, McKennie; Openda. All. Spalletti.

Bodø/Glimt (4-3-3) – Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

Classifica

Bayern Monaco 12 Arsenal 12 Inter 12 Manchester City 10 Psg 9 Newcastle 9 Real Madrid 9 Liverpool 9 Galatasaray 9 Tottenham 8 Barcellona 7 Chelsea 7 Sporting Lisbona 7 Borussia Dortmund 7 Qarabag 7 Atalanta 7 Atletico Madrid 6 Psv Eindhoven 5 Monaco 5 Pafos 5 Leverkusen 5 Brugge 4 Eintracht 4 Napoli 4 Marsiglia 3 Juventus 3 Atletico Bilbao 4 Union SG 3 Bodø/Glimt 2 Slavia Praga 2 Olympiacos 2 Villareal 1 Copenhagen 1 Kairat 1 Benfica 0 Ajax 0

Curiosità e numeri verso Bodø/Glimt-Juventus

Juventus e Bodø/Glimt non si sono mai incontrate prima. Per gli scandinavi, invece, questa è la 14a volta che sfidano una squadra italiana nelle competizioni europee (quattro vittorie, un pareggio e otto sconfitte). I bianconeri affrontano un avversario norvegese per la prima volta dalla stagione 2001/2002, quando pareggiarono 1-1 in trasferta contro il Rosenborg prima di batterlo 1-0 in casa nella fase a gironi.

Dusan Vlahovic, con tre gol, è l’unico giocatore juventino ad avere firmato più di una marcatura in questa edizione della Champions League e, segnando ancora, diventerebbe l’ottavo giocatore bianconero a raggiungere la doppia cifra in questa competizione, nonché il primo dal novembre 2020 (quando a raggiungere la doppia cifra fu Alvaro Morata).

Dove vedere la partita in tv

Il match è in programma martedì 25 novembre alle ore 21.00. Si può seguire in diretta e in esclusiva, per gli abbonati, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

