Bodø/Glimt-Juventus oggi in Champions League: orario, formazioni e dove vederla in tv

La Juventus vola in Norvegia per giocare contro il Bodø/Glimt nel match valido per la quinta giornata di Champions League. I bianconeri scendono in campo (sintetico) questa sera, martedì 25 novembre, alle 21. Orario dunque confermato nonostante le temperature gelide che vanno sotto lo zero: -3°C alle 19, percepiti -8.8°C. La squadra di Luciano Spalletti oltre ai campioni di Norvegia dovrà anche sfidare il freddo polare per portare a casa tre punti preziosi per la classifica. Al momento il club torinese è 26° – con tre punti raccolti dopo tre pareggi e una sconfitta – e quindi provvisoriamente fuori dalla zona playoff. Il Bodø, invece, è 29° con due punti (due pareggi e due sconfitte).
Il match non verrà anticipato
Nonostante le temperature proibitive e il rischio nevicate, il match non verrà spostato dalle 21 alle 18.45 – orario in cui la Uefa ha programmato le partite Ajax-Benfica e Galatasaray-Union Saint Gilloise. Secondo il regolamento di Champions League, ogni squadra non può disputare più di due partite in anticipo, eccezion fatta per i kazaki del Kairat Almaty per ragioni di fuso orario. Il Bodø/Glimt, infatti, ha già giocato con orario anticipato a Istanbul, contro il Galatasaray a fine ottobre, e nella settima giornata ospiterà il Manchester City alle 18.45.
Probabili formazioni
Juventus (3-4-2-1) – Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, Kostic; Conceiçao, McKennie; Openda. All. Spalletti.
Bodø/Glimt (4-3-3) – Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.
Classifica
- Bayern Monaco 12
- Arsenal 12
- Inter 12
- Manchester City 10
- Psg 9
- Newcastle 9
- Real Madrid 9
- Liverpool 9
- Galatasaray 9
- Tottenham 8
- Barcellona 7
- Chelsea 7
- Sporting Lisbona 7
- Borussia Dortmund 7
- Qarabag 7
- Atalanta 7
- Atletico Madrid 6
- Psv Eindhoven 5
- Monaco 5
- Pafos 5
- Leverkusen 5
- Brugge 4
- Eintracht 4
- Napoli 4
- Marsiglia 3
- Juventus 3
- Atletico Bilbao 4
- Union SG 3
- Bodø/Glimt 2
- Slavia Praga 2
- Olympiacos 2
- Villareal 1
- Copenhagen 1
- Kairat 1
- Benfica 0
- Ajax 0
Curiosità e numeri verso Bodø/Glimt-Juventus
Juventus e Bodø/Glimt non si sono mai incontrate prima. Per gli scandinavi, invece, questa è la 14a volta che sfidano una squadra italiana nelle competizioni europee (quattro vittorie, un pareggio e otto sconfitte). I bianconeri affrontano un avversario norvegese per la prima volta dalla stagione 2001/2002, quando pareggiarono 1-1 in trasferta contro il Rosenborg prima di batterlo 1-0 in casa nella fase a gironi.
Dusan Vlahovic, con tre gol, è l’unico giocatore juventino ad avere firmato più di una marcatura in questa edizione della Champions League e, segnando ancora, diventerebbe l’ottavo giocatore bianconero a raggiungere la doppia cifra in questa competizione, nonché il primo dal novembre 2020 (quando a raggiungere la doppia cifra fu Alvaro Morata).
Dove vedere la partita in tv
Il match è in programma martedì 25 novembre alle ore 21.00. Si può seguire in diretta e in esclusiva, per gli abbonati, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.
Le altre partite di martedì 25 novembre
- Ajax-Benfica, ore 18:45
- Galatasaray-Union Saint-Gilloise, ore 18:45
- Chelsea-Barcellona, ore 21
- Manchester City-Bayer Leverkusen, ore 21
- Borussia Dortmund-Villarreal, ore 21
- Olympique Marsiglia-Newcastle, ore 21
- Slavia Praga-Athletic Bilbao, ore 21
- Napoli-Qarabag ore 21