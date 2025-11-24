Home > Calcio > Champions League, le partite del 24 e 25 novembre: quando giocano Inter, Juventus, Napoli, Atalanta e dove vederle in tv

Dopo la sosta nazionali e la 12esima giornata di Serie A, torna la Champions League martedì 24 e mercoledì 25 novembre con la quinta giornata della fase a girone unico. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta in campo per consolidare la propria posizione di classifica e cercare di avanzare alla fase a eliminazione diretta. Ecco il programma delle due serate e le italiane in campo.

Martedì 24 novembre

Napoli-Qarabag: gli azzurri di Conte cercano la continuità

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo martedì 25 novembre alle ore 21:00 in casa, allo stadio Diego Armando Maradona, per affrontare la formazione azera del Qarabag. Gli azzurri, fermi a 4 punti e una sola vittoria in 4 giornate, hanno assoluto bisogno di tornare a mettere in cascina punti pesanti. dopo il pareggio per 0-0 ottenuto contro l’Eintracht Francoforte nell’ultimo turno. La posizione in classifica è delicata: il Napoli occupa il 24° posto, l’ultima posizione utile per accedere ai playoff.

L’avversario si presenta però tutt’altro che morbido. Il Qarabag ha infatti collezionato 7 punti nelle prime quattro gare, frutto di due vittorie contro Benfica e Copenaghen e un pareggio contro il Chelsea, attestandosi al 15° posto della classifica. La gara sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak, che fu oggetto delle polemiche partenopee in occasione del ritorno dei quarti di finale della Champions 2023 contro il Milan.

“Arriviamo alla Champions con la giusta energia, la partita di sabato (vinta 3-1 con l’Atalanta, ndr) ci ha dato buone risposte. Per la formazione farò delle valutazioni, sapendo che la partita durera 95 minuti”, ha detto il tecnico partenopeo Conte alla vigilia. “Il Qarabag porterà ritmi intensi, dovremo fare una partita di grande attenzione“, ha sottolineato.

Bodo/Glimt-Juventus: i bianconeri al gelo norvegese

Sempre martedì 25 novembre alle 21:00 la Juventus di Luciano Spalletti affronterà una delle trasferte più insidiose della stagione europea dal punto di vista delle condizioni climatiche. I bianconeri saranno ospiti del Bodo/Glimt all’Aspmyra Stadion di Bodo, in Norvegia, dove le temperature possono raggiungere i 10 gradi sotto zero, si gioca su una superficie sintetica ed è prevista neve.

Eppure questo sarà già un match decisivo per la Vecchia Signora, che al momento è fuori dai playoff con solo 3 punti in 4 partite, frutto di tre pareggi (contro Borussia Dortmund, Villarreal e Sporting Lisbona) e una sconfitta contro il Real Madrid. Con il 26° posto attuale, i bianconeri hanno bisogno della prima vittoria europea per non compromettere il cammino nella competizione. Il Bodo/Glimt, al 29° posto con 2 punti, gioca le sue ultime carte per rimanere in corsa.

Le altre partite di martedì

Ajax-Benfica, ore 18:45

Galatasaray-Union Saint-Gilloise, ore 18:45

Chelsea-Barcellona, ore 21

Manchester City-Bayer Leverkusen, ore 21

Borussia Dortmund-Villarreal, ore 21

Olympique Marsiglia-Newcastle, ore 21

Slavia Praga-Athletic Bilbao, ore 21

Mercoledì 25 novembre

Atletico Madrid-Inter: i nerazzurri sfidano Simeone

Mercoledì 26 novembre alle 21:00 l’Inter di Cristian Chivu affronterà l’Atletico Madrid al Riyadh Air Metropolitano nella sfida più attesa per i tifosi italiani. I nerazzurri sono in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme a Bayern Monaco e Arsenal, mentre i Colchoneros si trovano al 17° posto con 6 punti.

Eintracht Francoforte-Atalanta: nerazzurri in Germania per avvicinarsi ai playoff

Altra trasferta insidiosa mercoledì 26 novembre alle 21:00 per l’Atalanta, che farà visita all’Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park. I bergamaschi, guidati dal nuovo allenatore Raffaele Palladino subentrato a Ivan Juric, hanno 7 punti e occupano il 16° posto in classifica. Dopo una partenza difficile con il 4-0 subito dal PSG, la Dea non ha più perso, collezionando due vittorie contro Club Brugge e Marsiglia e un pareggio contro lo Slavia Praga. I tedeschi, al 23° posto con 4 punti, sono reduci dal punto strappato al Napoli nell’ultimo turno. La trasferta tedesca rappresenta un’occasione importante per l’Atalanta di arricchire il bottino e avvicinarsi alla fase successiva della competizione.

Le altre partite di mercoledì

Copenaghen-Kairat Almaty, ore 18:45

Pafos-Monaco, ore 18:45

Arsenal-Bayern Monaco, ore 21

Psg-Tottenham, ore 21

Liverpool-Psv Eindhoven, ore 21

Olympiacos-Real Madrid, ore 21

Sporting Lisbona-Club Brugge, ore 21

