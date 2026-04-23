Barbara D’Urso fa causa a Mediaset

Barbara D’Urso ha deciso di fare causa a Mediaset. Lo riporta l’edizione online de ‘La Stampa’, spiegando che la procedura di mediazione tra le parti si è conclusa con un nulla di fatto. Secondo quanto riportato, la conduttrice attenderebbe ancora le scuse per un post sui social del profilo ‘Qui Mediaset’, di proprietà dell’azienda, nel quale veniva ingiuriata. L’emittente di Cologno Monzese inizialmente aveva parlato di profilo hackerato, per poi ammettere l’errore e scusarsi con i followers.

Gli avvocati di D’Urso inoltre contesterebbero anche il mancato corrispettivo dei diritti d’autore per tutti i programmi firmati come autrice in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà ‘Live-Non è la D’Urso’. Tra i fronti aperti, secondo la ricostruzione del quotidiano torinese, anche il fatto che la conduttrice avrebbe avuto l’obbligo di far approvare preventivamente l’elenco di tutti i suoi ospiti alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.