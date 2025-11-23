Lazio-Lecce 2-0 con Guendouzi e Noslin

La Lazio si impone per 2-0 sul Lecce, nel posticipo della 12esima giornata di Serie A. I gol decisivi di Guendouzi nel primo tempo e Noslin nella ripresa. Da segnalare che la Curva Nord della Lazio è semideserta per una protesta dei tifosi nei confronti del presidente Claudio Lotito e della società. In classifica la Lazio raggiunge il Como a quota 18 punti, Lecce fermo a 10. Nel primo tempo la Lazio rischia subito in avvio, quando il Lecce trova un gol con Sottil annullato per fallo dello stesso attaccante.

Segue una lunga fase di dominio biancoceleste, che al minuto 29′ porta i suoi frutti. E’ Basic a servire all’indietro un difficile pallone su cui di controbalzo Guendouzi in spaccata firma l’1-0. Il Lecce prova a reagire, ma senza creare grossi problemi alla difesa di casa. In avvio di ripresa, poi la Lazio trova il possibile 2-0 con Dia ma arbitro e Var annullano per un fallo dello stesso centravanti. La squadra di Sarri insiste e sfiora ancora raddoppio con Marusic e Isaksen, Falcone tiene in partita il Lecce. Scampato il pericolo, il Lecce prova a spingere con maggior determinazione ma senza riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Provedel se non con un tiro da fuori area di Kaba. A trovare il gol è anzi la Lazio in contropiede con Noslin, per il 2-0 finale. Dopo 7 lunghissimi minuti di recupero possono far festa i ragazzi di Sarri.

Sarri: “Obiettivi Lazio chiari, triste vedere curva vuota”

“È stata una buona Lazio soprattutto nei primi 65 minuti. Un peccato essere solo sull’1-0 in quel momento della gara, perché il risultato poteva essere più largo”. Così Maurizio Sarri commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Lazio contro il Lecce in campionato. “Ci siamo tenuti a rischio fino alla fine in una gara fatta bene, con tante palle gol e abbiamo rischiato pochissimo. Il risultato ci metteva a rischio fino al novantesimo e ci dispiace per questo, ma ho visto 60 minuti di ottimo livello”, ha aggiunto. Guardando la classifica, Sarri ha ribadito che “siamo stati chiari fin dall’inizio sul nostro obiettivo. Crescere e vedere se a fine anno abbiamo 7-8 giocatori pronti per essere inseriti in una squadra con ambizioni europee. Non possiamo cambiare obiettivi in base all’ultimo risultato. Bisogna essere contenti della crescita e del risultato, anche se stasera ho un po’ di tristezza nel vedere la curva vuota“.

Di Francesco: “Vittoria Lazio meritata, ma gol Lecce era buono”

“Siamo stati frettolosi, poco lucidi contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Arrivavamo sempre in ritardo. Siamo mancati un po’ in questo oggi, la Lazio ha fatto meglio di noi”. Così l’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro la Lazio in campionato. Inevitabile parlare del gol annullato dal Var a Sottil. “Posso recriminare solamente su un episodio, sul gol annullato, non c’era fallo. Gli ha messo la mano sul petto, appena poggiata. È diventata un po’ una moda che quando uno attacca e l’altro protegge davanti alla palla danno sempre fallo al contrario – ha detto – e non ci è permesso di andare in vantaggio”. “Se andiamo a guardare la partita, a essere onesti la Lazio ha comunque meritato di vincere la partita”, ha concluso.