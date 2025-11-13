Mondiali 2026, La Norvegia batte l’Estonia 4 – 1: Italia ai playoff

La Norvegia dopo 50′ di sterile assedio piega l’Estonia per 4-1 all’Ullevaal Stadion di Oslo e davanti al re Harald V accede ai Mondiali dopo 27 anni. Il successo ‘condanna’ l’Italia ai playoff di ripescaggio a prescindere dal risultato di questa sera contro la Moldova e quello di domenica ser a San Siro contro i norvegesi. Dopo un primo tempo nel quale regge il ‘muro’ dell’Estonia, la nazionale scandinava sblocca il risultato con uno-due in appena due minuti firmato da Sorloth tra il 50′ e il 52′. Ci pensa poi Haaland a calare il tris al 56′ e a firmare poi il poker al 62′. Di Saarma la rete estone al 65′. La Norvegia sale a 21 punti, con sei punti di vantaggio sull’Italia (con una partita in meno ma con uan differenza reti nettamente sfavorevole).