Moldova-Italia, oggi la partita di qualificazione ai Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Italia di Rino Gattuso torna in campo oggi 13 novembre, in trasferta in Moldova, per la penultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026, che si terranno in estate in Usa, Canada e Messico. La partita è in programma allo Zimbru Stadium di Chisinau. Gli azzurri sono reduci dalle vittorie contro Estonia e Israele, che garantiscono all’Italia l’accesso ai playoff, come secondi nel girone dietro alla Norvegia. In caso di vittoria di entrambe le nazionali, Italia e Norvegia potrebbero arrivare a pari punti se nell’ultimo turno gli uomini di Gattuso dovessero riuscire a sconfiggere i fortissimi norvegesi, guidati da Haaland, ma in ogni caso il primo posto resta una chimera per via della differenza reti, fortemente sbilanciata a favore degli scandinavi.

Gattuso: “Partite facili non ce n’erano già ai nostri tempi”

“Già ai nostri tempi, partite facili non ce n’erano. Già con Lippi in panchina, ma ne parlavo anche con Gigi (Buffon, ndr), quando vinsero 3-1 con Sacchi in panchina. Bisogna avere rispetto, perché tutti hanno in testa l’11-1 di un paio di mesi fa in Norvegia, ma questa Moldova non è l’11-1. È di più, sappiamo quello che è successo a Reggio Emilia, bisogna sudare e far fatica. Ci vuole grande impegno, grande rispetto per l’avversario e dobbiamo sudare”. Così il ct Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Moldova.

Cristante: “Fare grandi prestazioni per essere pronti a marzo”

“Dobbiamo interpretare bene la partita fin dal primo minuto. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo fare grandi prestazioni per poi trovarci pronti a marzo. Gattuso? Lui ha dentro la maglia azzurra da giocatore e ora da ct, la carica fa parte di lui, ha fatto la storia della Nazionale, questa cosa gli esce in maniera naturale e la trasmette anche a noi”. Così l’azzurro Bryan Cristante a Sky Sport, alla vigilia della sfida contro la Moldova.

Moldova-Italia, orario e probabili formazioni

La partita Moldova-Italia è in programma oggi, giovedì 13 novembre, alle 20.45. Gattuso è ‘orfano’ di Kean in attacco e ha dovuto rinunciare all’ultimo momento anche a Cambiaghi, con ogni probabilità si affiderà a Raspadori al fianco di Scamacca. In difesa potrebbe tornare il romanista Mancini. Queste le probabili formazioni:

Moldova (3-4-3) : Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

: Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco. Italia (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Ct. Gattuso.

Moldova-Italia, dove vederla in tv in chiaro

Moldavia-Italia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, in chiaro, su Rai1. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay.