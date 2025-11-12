Moldova-Italia, Gattuso a viso aperto: “Scamacca e Raspadori partono titolari”

Il ct della nazionale italiana, Rino Gattuso, ha parlato a Sky sport in vista della sfida Moldova-Italia, per il girone di qualificazione al Mondiale 2026. L’Italia è già qualificata ai playoff. “Sulla carta di facile non c’è nulla. Non bisogna andare troppo lontano, ricordiamo la partita di Reggio Emilia. Tutti pensano all’11-1 della Norvegia contro la Moldova, ma non sono degli scappati di casa. Normale che hanno le loro difficoltà ma non sarà una passeggiata, Ci sarà più di un cambio ma voglio vedere quella crescita, tenere bene il campo, soffrire e fare bene. Di facile non c’è nulla”. “Scamacca? Domani lui e Rspadori partoni dall’inizio, staraà poi noi capire quando non ne hanno più. Scamacca non deve strafare, deve restare tranquillo e fare un partita seria”, ha aggiunto. “Rimpianti? vincere aiuta a vincere ma ora tocca a noi. Vediamo il girone sudamericano con sei nazionali che vanno direttamente al Mondiale e la settima che sfida una dell’Oceania. Il rammarico più grande è quello, sicuramente bisogna rivedere qualcosa”, ha proseguito. “Marzo? La mia testa è la partita di domani, non vado oltre. Questo raduno non era semplice. Grazie a Barella, Calafiori e Bastoni, non era scontato. Complimenti ai ragazzi per la professionalità, il senso di appartenenza e la voglia che stanno dimostrando indossando questa maglia e i comportamenti”, ha concluso.

“Non esistono partite facili”

“Già ai nostri tempi, partite facili non ce n’erano. Già con Lippi in panchina, ma ne parlavo anche con Gigi (Buffon, ndr), quando vinsero 3-1 con Sacchi in panchina. Bisogna avere rispetto, perché tutti hanno in testa l’11-1 di un paio di mesi fa in Norvegia, ma questa Moldova non è l’11-1. È di più, sappiamo quello che è successo a Reggio Emilia, bisogna sudare e far fatica. Ci vuole grande impegno, grande rispetto per l’avversario e dobbiamo sudare”. Le novità in formazione saranno tante: “Confermo che ci saranno tanti cambiamenti, ma senza nessun problema e nessuna paura. Grande fiducia nei miei ragazzi, si meritano tutti una serata come quella di domani. Un ringraziamento al gruppo perché pensavo potessero succedere determinate cose. Devo ringraziarli per come hanno vissuto questi primissimi giorni e per me è tantissima roba. Il treno è partito e sta andando. Domani mi aspetto che continuiamo a crescere fortemente in quello che stiamo facendo”.

Cristante: “Grandi prestazioni per essere pronti a marzo”

“Dobbiamo interpretare bene la partita fin dal primo minuto. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo fare grandi prestazioni per poi trovarci pronti a marzo. Gattuso? Lui ha dentro la maglia azzurra da giocatore e ora da ct, la carica fa parte di lui, ha fatto la storia della Nazionale, questa cosa gli esce in maniera naturale e la trasmette anche a noi”. Così l’azzurro Bryan Cristante a Sky Sport, alla vigilia della sfida contro la Moldova.