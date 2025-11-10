Totti si racconta nel podcast di Cattelan: “Fine carriera? Come se giocassi contro tutto”

Una puntata speciale di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan che approda a Tortona, la città natale dello stesso conduttore, con due icone del calcio italiano: Francesco Totti e Christian Vieri. La conversazione tocca anche il tema dell’età e della percezione pubblica degli atleti: “Qui in Italia appena arrivi a 30 o 37 anni per la gente non ti reggi più in piedi”, dice l’ex capitano della Roma che poi confessa: “Quel periodo in cui non stavo bene, non fisicamente ma con tutto il contesto, sembrava che io giocassi contro tutto. Ogni volta che giocavo sembrava che facevo qualcosa in più. Vuoi la preparazione, vuoi la squadra, vuoi la mia forza: ribaltavo sempre il risultato”.