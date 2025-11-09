Serie A, Atalanta-Sassuolo 0 – 3: doppietta di Berardi

Vittoria pesante del Sassuolo di Fabio Grosso che a Bergamo supera per 3-0 l’Atalanta di Ivan Juric nella gara valida per l’undicesima giornata di serie A. Neroverdi in vantaggio su rigore con Berardi al 29′, nella ripresa i nerazzurri ripatono con Djimsiti e De Ketelaere ma gli ospiti raddoppiano subito con Pinamonti al 47′. Juric fa entrare anche Scamacca ma i bergamaschi non riescono a trovare la via del gol. A chiudere i conti ci pensa ancora Berardi che firma la sua doppietta al 66′. Il Sassuolo sale a 16 punti all’ottavo posto momentaneao mentre l’Atalanta, che ha raccolto solo due vittorie su 11 gare, resta a 13 punti.

Juric: “Inspiegabile poca concentrazione dopo la vittoria a Marsiglia”

“Il Sassuolo si è messo dietro bene, c’è stata da parte nostra poca concentrazione, non abbiamo capito che bisognava muovere bene la palla ma anche difendere molto bene. Il primo gol è stato un regalo, eclatante anche il secondo per disattenzione. Se la situazione mi preoccupa? In campionato non stiamo andando bene ma oggi hi visto poca concentrazione sui particolari”. Così a Dazn Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo. “Puoi trovare difficolta contro squadre chiuse ma si deve stare su pezzo. La differenza di rendimento nell’arco di una settimana? Oggi è inspiegabile, c’è stata la botta di adrenalina con la vittoria sul Marsiglia e pensavo sinceramente che si poteva andare avanti su questo. Nei due giorni di allenamento le sensazioni erano buone. Non abbiamo impattato bene, bisogna essere più sul pezzo e non permettere agli avversari di fare gol facili”, ha concluso.

Le altre partite di oggi

Alle 15 scenderanno in campo al Dall’Ara Bologna e Napoli e al Marassi Genoa-Fiorentina, con i viola guidati dal nuovo tecnico Paolo Vanoli. Alle 18 allo stadio Olimpico la Roma affronterà l’Udinese, mentre questa sera a Milano il match Inter-Lazio.

Sarri: “Sfida difficile contro Inter, dobbiamo cogliere occasione”

“L’Inter insieme al Napoli ha la rosa più forte del campionato, ma anche in Europa. Per noi è una partita molto difficile, negli ultimi anni il gap con queste squadre si è ampliato. Al di là del rischio di questa partita, noi dobbiamo guardare anche all’opportunità che ci offre. Sappiamo tutti che sarà durissima anche se ci esprimiamo al massimo. Andiamo col coltello fra i denti e cogliamo l’occasione”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida contro l’Inter. “Romagnoli? Ha fatto l’allenamento, sta abbastanza bene. Vediamo come si sveglia domani mattina e decidiamo insieme a lui”, ha aggiunto. Quanto al suo lavoro per costruire una Lazio competitiva “i percorsi di costruzione non sono lineari, ci sono passi falsi, passi indietro. L’importante è che si tocchino sempre dei livelli non toccati prima. Stiamo facendo dei passi in avanti soprattutto a livello di mentalità, di come la squadra riesce a porsi nei confronti delle partite. Spero ancora ci siano altri margini”.

Berardi: “Sempre bello fare gol. Mi mancava una doppietta”

“È sempre bello fare gol, mi mancava una doppietta. E’ un motivo di orgoglio ma abbiamo fatto una partita non grande, di più. Non siamo mancati dal punto di vista dell’atteggiamento rispetto alla scorsa partita. Non possiamo lasciare un solo minuto, abbiamo tanta qualità se siamo tutti compatti. Nessuno di noi deve perdersi in campo per 100 minuti”. Così Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, al termine della sfida di Serie A contro l’Atalanta.