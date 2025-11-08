Juventus-Torino 0-0, il derby della Mole finisce senza gol

È finita 0-0 Juventus-Torino, gara valida per l’11a giornata di Serie A. I bianconeri mancano la terza vittoria consecutiva in campionato e salgono a quota 19 punti, al momento al quinto posto in solitaria. I granata invece infilano il terzo pareggio di fila e avanzano a 14 punti, agganciando al 10° posto la Cremonese.

Alberto Paleari è il Panini Player Of The Match di #JuveToro! pic.twitter.com/nlBxAqWHK3 — Lega Serie A (@SerieA) November 8, 2025

Juventus-Torino 0-0: il tabellino

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (46′ Gatti), Koopmeiners; McKennie, Locatelli (85′ Adzic), Thuram, Cambiaso; Conceiçao (64′ Zhegrova), Yildiz (84′ Openda); Vlahovic (64′ David). All. Spalletti.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli (87′ Tameze), Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic (46′ Asllani), Vlasic (79′ Anjorin), Lazaro; Ngonge (46′ Adams), Simeone (79′ Zapata). All. Baroni.

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Asllani (T)

Espulsi: nessuno

Spalletti: “Bisogna alzare il livello, dobbiamo migliorare”

“Quando c’è tutta questa densità bisogna alzare il livello di qualità, la velocità della palla nei passaggi normali può fare la differenza e noi su questo dobbiamo migliorare. Non siamo riusciti a fare delle giocate qualitative e su questo dobbiamo lavorare, c’è era un po’ di stanchezza, e si è visto. Ho rifatto le stesse scelte per non dover far entrare qualcuno stanco però sono molto contento della squadra. Ci ha provato per tutta la partita anche se poi abbiamo preso un paio di ripartenze”. Così il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn.

“La grande parata di Di Gregorio è arrivata dopo un doppio rimpallo, penso sia stata una partita complicata per loro con tutte quelle palle dentro l’area di rigore, abbiamo fatto quello che dovevamo fare – ha aggiunto – Il cambio Vlahovic-David? Dentro l’area David è uno bravo, Vlahovic aveva un problemino alla schiena, ha avuto coraggio a mettersi a disposizione e fare una partita come ha fatto. Ha avuto disponibilità, cominciava a essere veramente stremato quando l’ho tolto. Noi non siamo stati bravi a trovare lo spunto però è quello che dobbiamo fare”.

Baroni: “Più aggressivi nella ripresa, partite così ci servono”

“Nel primo tempo siamo stati eccessivamente attendisti, la squadra è rimasta sempre compatta. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un altro piglio, siamo stati più aggressivi, alla fine forse le occasioni migliore le abbiamo avute noi. Ci servono queste partite importanti e difficili per farci crescere. Stiamo facendo un percorso, la squadra ha trovato compattezza, io vedo ampi margini di miglioramento. Li dovremo fare tutti insieme, squadra, società e tifosi, l’ambiente compatto ci rende migliori”, ha detto il tecnico del Torino Marco Baroni a Dazn dopo il pareggio nel derby.

La classifica di Serie A