Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 8 novembre 2025

Ultima ora

Serie A, Lecce-Verona e Como-Cagliari 0-0

Serie A, Lecce-Verona e Como-Cagliari 0-0
Lecce-Verona, 11a giornata di Serie A, stadio Via del Mare, Lecce, 8 novembre 2025 (Credit Image: © Giovanni Evangelista/LaPresse)
LaPresse
LaPresse

Reti bianche nei due match del sabato pomeriggio

Si sono concluse con un 0-0 entrambe le partite di Serie A delle 15, Lecce-Verona e Como-Cagliari, valide per l’11a giornata. La sfida salvezza tra salentini e veneti regala un punto per parte con i giallorossi che salgono a quota 10 in 15a posizione e i gialloblù che rimangono penultimi (in 19a posizione) con 6 punti dietro al Genoa e davanti alla Fiorentina – squadre che domenica alle ore 15 si sfideranno al Marassi. I comaschi invece – al secondo pareggio senza reti consecutivo dopo quello con il Napoli – salgono a 18 punti (alla pari con Bologna e Juventus), sesti in classifica. I sardi rimangono fuori dalla zona retrocessione con 10 punti e sostano al 14° posto.

Lecce-Verona 0-0: il tabellino

Lecce (4-3-3) – Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha (86′ Kaba); Banda (77′ Sottil), Stulic (66′ Camarda), Tete Morente (66′ Pierotti). All. Di Francesco.

Verona (3-5-2) – Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (55′ Bernede), Bradaric (74′ Frese); Giovane (74′ Sarr), Orban (86′ Niasse). All. Zanetti.

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Ammoniti: Coulibaly (L), Akpa Akpro, Valentini, Bradaric, Frese (V).

Como-Cagliari 0-0: il tabellino

Como (4-2-3-1) – Butez; Smolcic (90′ Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret (63′ Baturina); Addai (75′ Kuhn), Nico Paz, Diao (46′ Jesus Rodriguez); Morata (63′ Douvikas). All. Fabregas.

Cagliari (4-2-3-1) – Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (79′ Idrissi); Prati (79′ Mazzitelli), Folorunsho; Palestra, Gaetano (57′ Adopo), Felici (79′ Luvumbo); S. Esposito (67′ Borrelli). All. Pisacane

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Addai (Co), Morata (Co), Prati (Ca), Perrone (Co)

La classifica di Serie A

  1. Napoli 22
  2. Inter 21
  3. Milan 21
  4. Roma 21
  5. Bologna 18
  6. Como 18
  7. Juventus 18
  8. Lazio 15
  9. Udinese 15
  10. Cremonese 14
  11. Atalanta 13
  12. Sassuolo 13
  13. Torino 13
  14. Cagliari 10
  15. Lecce 10
  16. Pisa 9
  17. Parma 7
  18. Genoa 6
  19. Verona 6
  20. Fiorentina 4

© Riproduzione Riservata