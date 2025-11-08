Serie A, Lecce-Verona e Como-Cagliari 0-0

Si sono concluse con un 0-0 entrambe le partite di Serie A delle 15, Lecce-Verona e Como-Cagliari, valide per l’11a giornata. La sfida salvezza tra salentini e veneti regala un punto per parte con i giallorossi che salgono a quota 10 in 15a posizione e i gialloblù che rimangono penultimi (in 19a posizione) con 6 punti dietro al Genoa e davanti alla Fiorentina – squadre che domenica alle ore 15 si sfideranno al Marassi. I comaschi invece – al secondo pareggio senza reti consecutivo dopo quello con il Napoli – salgono a 18 punti (alla pari con Bologna e Juventus), sesti in classifica. I sardi rimangono fuori dalla zona retrocessione con 10 punti e sostano al 14° posto.
Lecce-Verona 0-0: il tabellino
Lecce (4-3-3) – Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha (86′ Kaba); Banda (77′ Sottil), Stulic (66′ Camarda), Tete Morente (66′ Pierotti). All. Di Francesco.
Verona (3-5-2) – Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (55′ Bernede), Bradaric (74′ Frese); Giovane (74′ Sarr), Orban (86′ Niasse). All. Zanetti.
Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo.
Ammoniti: Coulibaly (L), Akpa Akpro, Valentini, Bradaric, Frese (V).
Como-Cagliari 0-0: il tabellino
Como (4-2-3-1) – Butez; Smolcic (90′ Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret (63′ Baturina); Addai (75′ Kuhn), Nico Paz, Diao (46′ Jesus Rodriguez); Morata (63′ Douvikas). All. Fabregas.
Cagliari (4-2-3-1) – Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (79′ Idrissi); Prati (79′ Mazzitelli), Folorunsho; Palestra, Gaetano (57′ Adopo), Felici (79′ Luvumbo); S. Esposito (67′ Borrelli). All. Pisacane
Arbitro: Pezzuto
Ammoniti: Addai (Co), Morata (Co), Prati (Ca), Perrone (Co)
La classifica di Serie A
- Napoli 22
- Inter 21
- Milan 21
- Roma 21
- Bologna 18
- Como 18
- Juventus 18
- Lazio 15
- Udinese 15
- Cremonese 14
- Atalanta 13
- Sassuolo 13
- Torino 13
- Cagliari 10
- Lecce 10
- Pisa 9
- Parma 7
- Genoa 6
- Verona 6
- Fiorentina 4