Serie A, Lecce-Verona e Como-Cagliari 0-0

Si sono concluse con un 0-0 entrambe le partite di Serie A delle 15, Lecce-Verona e Como-Cagliari, valide per l’11a giornata. La sfida salvezza tra salentini e veneti regala un punto per parte con i giallorossi che salgono a quota 10 in 15a posizione e i gialloblù che rimangono penultimi (in 19a posizione) con 6 punti dietro al Genoa e davanti alla Fiorentina – squadre che domenica alle ore 15 si sfideranno al Marassi. I comaschi invece – al secondo pareggio senza reti consecutivo dopo quello con il Napoli – salgono a 18 punti (alla pari con Bologna e Juventus), sesti in classifica. I sardi rimangono fuori dalla zona retrocessione con 10 punti e sostano al 14° posto.

Lecce-Verona 0-0: il tabellino

Lecce (4-3-3) – Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha (86′ Kaba); Banda (77′ Sottil), Stulic (66′ Camarda), Tete Morente (66′ Pierotti). All. Di Francesco.

Verona (3-5-2) – Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (55′ Bernede), Bradaric (74′ Frese); Giovane (74′ Sarr), Orban (86′ Niasse). All. Zanetti.

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Ammoniti: Coulibaly (L), Akpa Akpro, Valentini, Bradaric, Frese (V).

Medon Berisha è il Panini Player Of The Match di #LecceVerona! pic.twitter.com/Yfhhjcmxig — Lega Serie A (@SerieA) November 8, 2025

Como-Cagliari 0-0: il tabellino

Como (4-2-3-1) – Butez; Smolcic (90′ Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret (63′ Baturina); Addai (75′ Kuhn), Nico Paz, Diao (46′ Jesus Rodriguez); Morata (63′ Douvikas). All. Fabregas.

Cagliari (4-2-3-1) – Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (79′ Idrissi); Prati (79′ Mazzitelli), Folorunsho; Palestra, Gaetano (57′ Adopo), Felici (79′ Luvumbo); S. Esposito (67′ Borrelli). All. Pisacane

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Addai (Co), Morata (Co), Prati (Ca), Perrone (Co)

Elia Caprile è il Panini Player Of The Match di #ComoCagliari! pic.twitter.com/GX4e6vruzW — Lega Serie A (@SerieA) November 8, 2025

