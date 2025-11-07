Accesso Archivi

Nazionale, i convocati dell’Italia per Moldova e Norvegia: novità Caprile

Il ct della nazionale italiana di calcio, Gennaro Gattuso (foto LaPresse/Massimo Paolone)
Ritrovano la maglia azzurra Buongiorno e Ricci, torna dopo l’infortunio di settembre Scamacca

Diramati i 27 convocati della Nazionale italiana di calcio in vista degli ultimi due impegni nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo, giovedì 13 novembre a Chisinau contro la Moldova e domenica 16 a Milano contro la Norvegia. Il raduno è in programma da lunedì 10 novembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Prima chiamata in Nazionale maggiore per il portiere del Cagliari Elia Caprile, mentre ritrovano la maglia azzurra Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, assenti rispettivamente dal marzo 2025 e dallo scorso giugno. Torna tra i convocati anche Gianluca Scamacca, già chiamato da Gattuso a settembre ma costretto a lasciare il raduno prima del match di Bergamo con l’Estonia non avendo pienamente recuperato dal risentimento con cui si era presentato a Coverciano.

Tutti i convocati

Portieri

  • Elia Caprile (Cagliari)
  • Marco Carnesecchi (Atalanta)
  • Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  • Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori

  • Alessandro Bastoni (Inter)
  • Raoul Bellanova (Atalanta)
  • Alessandro Buongiorno (Napoli)
  • Riccardo Calafiori (Arsenal)
  • Andrea Cambiaso (Juventus)
  • Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
  • Federico Dimarco (Inter)
  • Matteo Gabbia (Milan)
  • Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti

  • Nicolò Barella (Inter)
  • Bryan Cristante (Roma)
  • Davide Frattesi (Inter)
  • Manuel Locatelli (Juventus)
  • Samuele Ricci (Milan)
  • Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti

  • Francesco Pio Esposito (Inter)
  • Moise Kean (Fiorentina)
  • Riccardo Orsolini (Bologna)
  • Matteo Politano (Napoli)
  • Giacomo Raspadori (Atletico Madrid)
  • Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
  • Gianluca Scamacca (Atalanta)
  • Mattia Zaccagni (Lazio)

Le speranze di qualificazione per la Nazionale

Dopo la falsa partenza dello scorso giugno a Oslo, gli Azzurri hanno collezionato cinque successi consecutivi, conquistando con due partite di anticipo la qualificazione ai play-off. Resta qualche remota possibilità di chiudere al primo posto il girone e assicurarsi così il pass per il Mondiale, ma oltre a vincere le prossime due gare la Nazionale dovrebbe compiere un miracoloso sorpasso sull’attuale capolista nella differenza reti (Norvegia +26, Italia +10) o confidare in un passo falso di Haaland e compagni il 13 novembre nel match casalingo con l’Estonia.

Squalificati e diffidati

Nicolò Barella, ammonito lo scorso 14 ottobre in occasione della sfida con Israele, salterà per squalifica la partita con la Moldova. Tre gli Azzurri in diffida: Andrea Cambiaso, Davide Frattesi e Sandro Tonali.

