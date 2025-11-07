Nazionale, i convocati dell’Italia per Moldova e Norvegia: novità Caprile

Diramati i 27 convocati della Nazionale italiana di calcio in vista degli ultimi due impegni nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo, giovedì 13 novembre a Chisinau contro la Moldova e domenica 16 a Milano contro la Norvegia. Il raduno è in programma da lunedì 10 novembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Prima chiamata in Nazionale maggiore per il portiere del Cagliari Elia Caprile, mentre ritrovano la maglia azzurra Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, assenti rispettivamente dal marzo 2025 e dallo scorso giugno. Torna tra i convocati anche Gianluca Scamacca, già chiamato da Gattuso a settembre ma costretto a lasciare il raduno prima del match di Bergamo con l’Estonia non avendo pienamente recuperato dal risentimento con cui si era presentato a Coverciano.
Tutti i convocati
Portieri
- Elia Caprile (Cagliari)
- Marco Carnesecchi (Atalanta)
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
- Guglielmo Vicario (Tottenham)
Difensori
- Alessandro Bastoni (Inter)
- Raoul Bellanova (Atalanta)
- Alessandro Buongiorno (Napoli)
- Riccardo Calafiori (Arsenal)
- Andrea Cambiaso (Juventus)
- Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
- Federico Dimarco (Inter)
- Matteo Gabbia (Milan)
- Gianluca Mancini (Roma)
Centrocampisti
- Nicolò Barella (Inter)
- Bryan Cristante (Roma)
- Davide Frattesi (Inter)
- Manuel Locatelli (Juventus)
- Samuele Ricci (Milan)
- Sandro Tonali (Newcastle)
Attaccanti
- Francesco Pio Esposito (Inter)
- Moise Kean (Fiorentina)
- Riccardo Orsolini (Bologna)
- Matteo Politano (Napoli)
- Giacomo Raspadori (Atletico Madrid)
- Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
- Gianluca Scamacca (Atalanta)
- Mattia Zaccagni (Lazio)
Le speranze di qualificazione per la Nazionale
Dopo la falsa partenza dello scorso giugno a Oslo, gli Azzurri hanno collezionato cinque successi consecutivi, conquistando con due partite di anticipo la qualificazione ai play-off. Resta qualche remota possibilità di chiudere al primo posto il girone e assicurarsi così il pass per il Mondiale, ma oltre a vincere le prossime due gare la Nazionale dovrebbe compiere un miracoloso sorpasso sull’attuale capolista nella differenza reti (Norvegia +26, Italia +10) o confidare in un passo falso di Haaland e compagni il 13 novembre nel match casalingo con l’Estonia.
Squalificati e diffidati
Nicolò Barella, ammonito lo scorso 14 ottobre in occasione della sfida con Israele, salterà per squalifica la partita con la Moldova. Tre gli Azzurri in diffida: Andrea Cambiaso, Davide Frattesi e Sandro Tonali.