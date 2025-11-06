Continua anche in Europa il periodo nero della Fiorentina. I viola sono stati sconfitti per 2-1 a Magonza. Dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo con Sohm al 16′, la squadra guidata dal tecnico ad interim, Daniele Galloppa, si fa recuperare da Hollerbach al 68′ e ribaltare a una manciata di secondi dalla fine da Lee al 95′ per la vittoria del club tedesco. Dopo tre partite la Fiorentina resta a 6 punti.
Conference League: Magonza-Fiorentina 2-1, viola beffati al 95′
Successo in rimonta dei tedeschi, i toscani fermi a sei punti