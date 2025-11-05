Marsiglia-Atalanta oggi in Champions League: pronostico, probabili formazioni, dove vederla

L’Atalanta scende in campo questa sera contro l’Olympique Marsiglia per la quarta giornata di Champions League. I nerazzurri giocano in trasferta, al Velodrome, alle ore 21.00. La squadra di Ivan Juric è a caccia di riscatto soprattutto dopo le prestazioni deludenti in Serie A che l’hanno relegata a metà classifica, in 11a posizione a quota 13 punti. In Europa la situazione non è molto diversa: 19° posto e quattro punti raccolti (una sconfitta, un pareggio e una vittoria). L’obiettivo dunque è vincere per cercare di risalire la china per qualificarsi direttamente alla prossima fase della competizione: gli ottavi di finale.

De Zerbi: “Atalanta forte, non cado nel tranello del tecnico in bilico”

Per Roberto De Zerbi, allenatore del club francese, è una sfida speciale. “Io nasco a 100 metri dallo stadio, quando c’era la partita con l’Atalanta si pensava solo a preparare o la partita in casa o in trasferta. E’ parte della mia identità e della mia storia”, ha detto ieri a Sky Sport parlando della rivalità con la Dea da bresciano. “Non cado nel tranello di un allenatore in bilico, l’Atalanta è forte e mi aspetto una squadra esperta in Europa. Ha giocatori forti, qualunque scelta verrà fatta ha attaccanti forti che fanno male a tutte le squadre”, ha aggiunto.

Il Marsiglia al momento è 22° nella classifica Champions con tre punti (due sconfitte e una vittoria). In Ligue 1, invece, è secondo con 22 punti alle spalle del Paris Saint-Germain e davanti al Lens.

Juric: “Marsiglia-Atalanta gara difficile”

“Dobbiamo essere ottimisti, perchè la squadra ha fatto ottime prestazioni fino a Udine. Poi a volte nel calcio ci sono tante componenti per cui non riesci a vincere. L’Atalanta si è espressa molto bene, ma contro l’Udinese c’è stato un calo di prestazioni può starci dopo 10-12 partite giocate molto bene”, ha detto Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita.

“Su quali tasti ho battuto? Su tutto quello che hanno fatto benissimo, in cui non siamo stati fortunati e speriamo di non ripetere la prestazione di Udine dove è mancata l’intensità. Basta vedere le partite contro Milan, Lazio, abbiamo raccolto molto meno”, ha aggiunto. “Con il Marsiglia sarà dura, De Zerbi è un grande e hanno giocatori di grande qualità. Anche se sei al massimo. Hanno talento in attacco, giocano bene e qui specialmente al Velodrome sono più agguerriti. Anche difensivamente sono più aggressivi. Per vincere la partita serve toccare la perfezione”.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore Juric.

Olympique Marsiglia (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Vermeeren, Højbjerg, O’Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. Allenatore De Zerbi.

I precedenti

Bergamaschi e transalpini si sono già affrontati due volte in passato, in occasione delle semifinali di Europa League 2023/2024. Dopo il pareggio in trasferta per 1-1 all’andata, i nerazzurri hanno vinto 3-0 in casa e hanno così eliminato il Marsiglia (4-1 il punteggio complessivo). L’Atalanta poi ha vinto quell’edizione del torneo, battendo 3-0 in finale il Bayern Leverkusen.

Dove vedere la partita in tv

Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Now Tv. Calcio di inizio alle ore 21.00 a Marsiglia.