Inter-Kairat oggi in Champions League: pronostico, probabili formazioni, dove vederla

Inter-Kairat questa sera in campo alle 21 a Milano per la Champions League. I nerazzurri a caccia del bottino pieno nel match di San Siro contro la squadra kazaka . La squadra di Chivu ha fin qui fatto percorso netto in Europa, con tre vittorie su tre contro Ajax, Slavia Praga e Union SG: nove gol fatti e nessuno subito in questa League Phase per la squadra interista.

Inter-Kairat: orario della partita



Il match tra Inter e Kairat, valido per la quarta giornata della League Phase di Champions League, si giocherà oggi mercoledì 5 novembre 2025 a San Siro. Calcio d’inizio fissato per le 21:00.



Dove vederla in tv e streaming



Inter-Kairat sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. Gli abbonati al servizio di Amazon potranno seguire la partita in diretta tramite l’app Prime Video. Chi non è ancora abbonato può usufruire della prova gratuita di 30 giorni, con possibilità di disdetta prima della scadenza.



Probabili formazioni



INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito.



KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luís Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev.





I pronostici dei bookies

Tre vittorie su tre, nove gol realizzati, nessuno subito. La marcia dell’Inter in Champions League non conosce ostacoli e nella quarta giornata i nerazzurri ospitano il Kairat Almaty: pochi dubbi per i bookie sul successo della squadra di Chivu, che ha una quota rasoterra e si gioca a 1,03 su Snai e 1,04 su Betflag. Pareggio e affermazione dei kazaki – si legge su Agipronews – sono alti in lavagna, nell’ordine, a 20 e 50. Le ultime quattro partite dell’Inter si sono tutte concluse con almeno tre reti complessive, trend opposto per le ultime tre sfide della squadra guidata da Urazbakhtin: a San Siro gli esperti puntano decisamente sull’Over, visto a 1,18 su 888sport, mentre l’Under è fissato a 4,25. I nerazzurri hanno vinto la prima partita in casa 3-0 e questo esito è proposto a 6, mentre il 4-0 vale 6,25; il risultato esatto favorito è però “Altro”, in lavagna a 2,45, mentre l’1-1 (25) è ritenuto più probabile dello 0-0 (33). Le quote crescono in maniera sensibile in caso di exploit dei campioni del Kazakistan: lo 0-1 vale 125, l’1-2 addirittura 160.Chivu dovrebbe dare fiducia in attacco alla coppia formata da Lautaro ed Esposito. Un gol del capitano, che non segna da tre partite ma in Champions ha già tre reti all’attivo, vale 1,40, quello del giovane attaccante azzurro 1,65. La presenza di Çalhanoglu, capocannoniere della Serie A, nel tabellino dei marcatori è vista a 3. Satpayev, vice capocannoniere del campionato kazako, è l’uomo da tenere d’occhio nel Kairat: un suo gol è proposto a 6,50, quello del portoghese Jorginho a 8. SPR NG01 mal 041423 NOV 25