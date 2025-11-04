Champions League, Juventus-Sporting Lisbona 1-1

Finisce con un pareggio per 1-1 il match tra Juventus e Sporting Lisbona, gara valida per la quarta giornata della league phase di Champions League. Succede tutto nel primo tempo: al vantaggio di Araujo al 12′ per i portoghesi con un diagonale chirurgico ha risposto Vlahovic in scivolata al 34′ su invito di Thuram. I bianconeri salgono così a 3 punti, in fondo alla zona playoff, mentre i portoghesi salgono a quota 7.
Juventus-Sporting Lisbona 1-1, il tabellino
Juventus-Sporting Lisbona 1-1 (1-1 p.t.): 12′ Araujo (S), 34′ Vlahovic (J)
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Koopmeiners, Gatti, Kalulu; McKennie, Thuram (72′ Kostic), Locatelli (83′ Miretti), Cambiaso; Yildiz (87′ David), Conceicao (72′ Zhegrova), Vlahovic (83′ Adzic). All. Spalletti
Sporting Lisbona (4-2-3-1): Silva; Araujo, Inacio, Diomande, Vagiannidis; Simoes, Hjulmand; Goncalves, Trincao, Quenda; Ioannidis. All. Borges
Arbitro: Daniel Siebert (Germania)
Ammoniti: Cambiaso, Thuram (J); Araujo, Hjulmand, Goncalves (S)