Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte finisce 0-0

Finisce senza reti la sfida del ‘Maradona’ tra Napoli ed Eintracht Francoforte, gara valida per la quarta giornata della league phase di Champions League. Con questo pareggio la squadra di Conte sale a 4 punti in classifica, restando momentaneamente in zona playoff, proprio come la formazione tedesca a sua volta a quota 4.
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, il tabellino
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 (0-0 p.t.)
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Gutierrez, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, McTominay, Lobotka (74′ Lang), Anguissa; Elmas, Hojlund, Politano (62′ Neres). All. Conte
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Theate, Koch, Collins; Brown (90+7′ Amenda), Larsson (79′ Skhiri), Chaibi (90+7′ Dahoud), Kristensen; Bahoya (65′ Knauff), Gotze; Burkardt. All. Toppmoller
Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo)
Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N); Zetterer (E)