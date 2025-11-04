Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 4 novembre 2025

Ultima ora

Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte finisce 0-0

Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte finisce 0-0
Un’azione di gioco di Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 del 4 novembre 2025 (foto LaPresse/Alessandro Garofalo)
LaPresse
LaPresse
,

La squadra di Conte sale a 4 punti in classifica, momentaneamente in zona playoff

Finisce senza reti la sfida del ‘Maradona’ tra Napoli ed Eintracht Francoforte, gara valida per la quarta giornata della league phase di Champions League. Con questo pareggio la squadra di Conte sale a 4 punti in classifica, restando momentaneamente in zona playoff, proprio come la formazione tedesca a sua volta a quota 4.

Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, il tabellino

Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 (0-0 p.t.)

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Gutierrez, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, McTominay, Lobotka (74′ Lang), Anguissa; Elmas, Hojlund, Politano (62′ Neres). All. Conte

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Theate, Koch, Collins; Brown (90+7′ Amenda), Larsson (79′ Skhiri), Chaibi (90+7′ Dahoud), Kristensen; Bahoya (65′ Knauff), Gotze; Burkardt. All. Toppmoller

Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo)

Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N); Zetterer (E)

© Riproduzione Riservata